5 koraka za razvoj znatiželjnog bebinog mozga

Svaki roditelj želi osigurati da se bebin mozak razvija do njegovog punog potencijala, a naučnici iz Harvardskog centra za dječji razvoj kažu kako je određena igra roditelja i djeteta poznata kao "serve and return" savršena vježba za male mozgove.

Nauka potvrđuje da takav način gradi temelje za bebin razvoj mozga te za budući razvoj potencijala, ponašanja i zdravlja. Kako će beba razvijati svoj mozak i komunikaciju zavisi od okoline, odnosno u najranijem periodu od roditelja.

Kako bi se razvio potpuni potencijal dječjeg mozga, naučnici s Harvarda kažu da bi roditelji trebalo da slijede ovih pet koraka:

1. Obratite pažnju na reakcije bebe

Kada beba ukazuje na nešto ili radi određene zvukove i izraze lica, onda "servira" svoje emocije i daje priliku roditeljima da učestvuju u interakciji. Kad roditelj odgovori bebi, ne samo da podstiče dijete na istraživanje svijeta oko sebe, već uči o njenim interesima i mogućnostima. Naučnici s Harvarda kažu da to roditelji ne mogu raditi konstantno, naravno da su zauzeti, zato predlažu iskorištavanje mirnih trenutaka kao što je trenutak kada na primjer promijenite pelenu, a beba počinje pokazivati zainteresovanost, pratite njen fokus i pogledajte šta pokušava pokazati.

2. Izdvojite vrijeme

Iako naučnici znaju da roditelji ne mogu uvijek reagovati na dijetetove reakcije, ističu da je jako važno da roditelji nađu vrijeme da posvete pažnju kad god mogu. Za bebu može biti jako stresno kada ne dobije povratnu informaciju. Prepoznavanje onoga što vašu bebu zanima je znak njoj da je čujete i razumijete njene misli i osjećaje. S druge strane to podstiče znatiželju koja jača snagu mozga i uspostavlja neurološke veze.

3. Imenujte bebin interes

Djeca stvaraju jezične veze puno prije nego što progovore. Ako beba pokazuje na nešto, imenujte taj objekt. Možete reći: "Da, to je pas." Tim s Harvarda kaže da roditelji treba da imenuju sve za šta dijete pokaže interes, bez obzira na to je li to objekat, osoba, osjećaj ili neka radnja. Imenovanje i kombinovanje tih svih stvari (Vidiš li tatu?) nije jako komplikovano za bebu, a pomaže njenom mozgu da razvije jezične vještine i da osjeća svijet oko sebe.

4. Dajte bebi vrijeme da reaguje

Nakon što odgovorite na bebinu reakciju, dajte joj trenutak da odgovori. Ovo se događa sve vrijeme u komunikaciji s bebom, ali čekanje da dijete oblikuje odgovor je presudno, prema harvardskim istraživačima. Budući da bebe uče toliko stvari odjednom, treba malo dodatnog vremena da bi došle do odgovora. Kada čekate odgovor, dajete djetetu vrijeme da razvije ideje koje će pomoći u izgradnji povjerenja i nezavisnosti. Takođe podstiče samokontrolu i pomaže bebi da razumije interakciju s drugim ljudima.

5. Neka beba završi ovu igru

Kada odradite cijeli ciklus, servis, reakcija i imenovanje, pratite šta beba dalje radi. Ako ide dalje ili je uzela novu igračku ili postala razdražljiva, znači da je igra završila i da je vrijeme za novi krug. Primjećivanjem signala da je dijete završilo igru, roditelj stvara novu priliku za nove igre i novo istraživanje svijeta.

Istraživanja pokazuju da se u bebinom mozgu stvara više od jedan milion neuronskih veza svake sekunde u prvoj godini djetetovog života. S obzirom na to da su geni baza na kojoj se mnogo toga gradi, roditelji imaju najveći uticaj na razvoj bebinog mozga.

(miss7mama.24sata.hr)