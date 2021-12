Digitalno "odmotana" mumija faraona stara 3.500 godina

Naučnici iz Kaira digitalno su "odmotali" 3.500 godina staro mumificirano tijelo egipatskog faraona Amenhotepa I i tako otkrili vrlo interesantne detalje o njemu.

Egipatski naučnici koristili su neinvazivnu digitalnu tehnologiju skeniranja i uz pomoć trodimenzionalne kompjuterizovane tomografije (CT) proučili su unutrašnjost mumije, prenosi Rojters.

Kako navodi Sahar Salem, radiolog koja je učestvovala u otkrivanju mumije, podaci do kojih su istraživači došli govore da je faraon imao usku bradu, mali nos i kovrdžavu kosu.

Ona je posebno naglasila da je oduševljena činjenicom da je pri "odmotavanju" otkrila da faraon i poslije 3.500 godina ima zapanjujući dobro očuvane zube.

Osim činjenice da je njegovo tijelo dobro očuvano poslije toliko vremena, otkriven je i raskošan nakit s kojim je faraon sahranjen, a naučnici do sada nisu otvarali i odmotavali ovu mumiju, sa cvjetnim vijencima i zanimljivom drvenom maskom za lice, kako ne bi oštetili ukrase.

Amenhotep je bio drugi kralj iz 18. dinastije i tron je preuzeo nakon smrti svog oca Ahmosa, a vladao je Egiptom oko 21 godinu između otprilike 1525. i 1504. prije nove ere.

Originalna grobnica Amenhotepa nikada nije pronađena.

Njegovo mumificirano tijelo je otkriveno 1881. godine na lokalitetu u Luksoru gdje su sakrivene mumije kraljeva i plemića, a trenutno se nalazi u Egipatskom muzeju u Kairu, navodi Rojters.

Egypt researchers unearth new mummification techniques used for Pharaoh Amenhotep I who ruled in 1525-1504 BC. He died at the age of 35, apparently of injury or illness https://t.co/6crOClBuh5 pic.twitter.com/RNo96XqIAf