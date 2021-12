Gunđanje i kikotanje iz koralnog grebena: "Misterija"

Od tihog gunđanja i predenja, pa do pucketanja i kikotanja - kakofonija bizarnih ribljih zvukova pokazala je da se koralni greben u Indoneziji vrlo brzo oporavlja.

Mnogi od tih zvukova nikada prije nisu bili zabilježeni, a ribe koje ih proizvode i dalje ostaju obavijene tajnom, uprkos korišćenju podvodnih zvučnika kako bi se s nekima pokušao započeti "razgovor".

Koralni greben je devastiran dugogodišnjom upotrebom eksploziva koji se koristio za omamljivanje ili ubijanje svega u tom području. Korali se sada obnavljaju, ali naučnici su željeli da saznaju da li se vraćaju i ostala stvorenja koja naseljavaju grebene, navodi Gardijan.

Vizuelnim pregledima nisu uočene one životinje vične kamuflaži i one koje izlaze samo noću, pa su se istraživači okrenuli zvukovima. Otkrili su da je živa zvučna kulisa bliska onoj na grebenima koji nikada nisu bili oštećeni.

Zvuk je od vitalnog značaja za opstanak grebena, jer gotovo svi njegovi stanovnici, od korala preko rakova do riba, imaju potomke koji prvi dio svog života provode u otvorenim okeanima, prije nego što dobiju zvučni signal da je vrijeme za povratak.

Tim Lamont, sa Univerziteta Ekseter u Velikoj Britaniji i glavni autor studije, kaže: "Rad na podvodnim zvukovima na koralnim grebenima često je prilično tužan. Slušali smo kako grebeni bivaju sve tiši i tiši dok odumiru. Ali ovo mjesto bilo je uzbudljivo i inspirativno, jer je promjena išla u drugom smjeru."

Bilo je mnogo projekata ponovnog uzgoja korala širom svijeta, ali povratak raznolikih stvorenja u ovom slučaju pokazao je da je to više od nekog vrtlarskog projekta za korale, kaže Lamont.

"Nadalje, dok smo preslušavali sate i sate snimljenog materijala, neprestano smo otkrivali zvukove koje nikada prije nismo čuli. Neki su bili poznati, ali za neke smo rekli: 'Nemam pojma šta je to'. Bio je to pravi osjećaj avanture i otkrića", rekao je.

"Zvuk koji nas je podsjetio na sirenu za maglu stvarno nas je oduševio. Bilo je uzbudljivo otkrivati o kojoj vrsti ribe se radi. Prenio sam taj zvuk na MP3 plejer i nabavio podvodni zvučnik kakav koriste sinhroni plivači. Plivao sam uokolo i puštao snimak, pokušavajući da dobijem odgovor. Nekoliko puta sam pomislio da sam dobio odgovor, ali nikad nisam vidio da je neka riba isplivala u susret pozivu. Dakle, misterija se nastavlja", naveo je.

Lamont na temelju drugih zvukova snimljenih na Karibima, smatra da bi se u ovom slučaju moglo raditi o nekoj vrsti "ribe krastače".

Profesor Stiv Simpson sa Univerziteta Bristol koji je bio dio tima, kaže: "Neki zvukovi koje smo snimili stvarno su bizarni. Moramo još mnogo toga da naučimo o tome šta sve znače i o životinjama koje ih prave. Ali za sada je nevjerovatno da možemo da čujemo kako se ekosistem vraća u život."

Svjetski naučnici upozorili su da bi globalno zagrijavanje od 2 stepeni Celzijusovih moglo da dovede do izumiranja toplovodnih korala. Osim što bi to bio katastrofalan gubitak biološke raznolikosti, to bi uništilo egzistenciju stotina miliona ljudi koji se oslanjaju na grebene za hranu, prihod i zaštitu od oluje.

