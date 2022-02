Kakve arheološke tajne krije ostrvo Gaga kod Abu Dabija

Arheolozi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otkrili su najstarije poznate građevine u zemlji, stare najmanje 8.500 godina.

Pronađeni ostaci objekata stariji su više od 500 godina od prethodnih otkrića ovakvih zgrada, navodi se u saopštenju Odjeljenja za kulturu i turizam Abu Dabija.

Otkrivene su tokom iskopavanja na ostrvu Gaga, zapadno od Abu Dabija.

Konstrukcije koje su otkopane su "jednostavne okrugle sobe", koje imaju kamene zidove koji su i dalje očuvani i imaju visinu do skoro jednog metra.

Tim istraživača je u saopštenju naveo da su te strukture "bile kuće za članove porodica male zajednice koja je vjerovatno nastanjivala ostrvo".

Dodali su da je otkriće pokazalo postojanje neolitskih naselja prije nego što su se razvili pomorski trgovački putevi, što sugeriše da to zapravo nije bio podsticaj za naseljavanje u toj oblasti kao što su arheolozi ranije mislili.

Takođe su otkrivene stotine artefakata, među kojima su "fino obrađeni kameni vrhovi strijela koji su se koristili za lov", a naučnici su rekli da je "verovatno da je zajednica takođe koristila bogate resurse mora".

Arheolozi još nisu sigurni kada je naselje bilo u "živo", ali otkriveno tijelo zakopano u strukturama nekadašnjeg naselja, datira oko 5000. godine. Tijelo je pronađeno u mjestu namijenjenom za sahrane, što je takođe rijetko otkriće.

"Otkrića na ostrvu Gaga naglašavaju da su karakteristike inovacije, održivosti i otpornosti dio DNK stanovnika ovog regiona hiljadama godina", rekao je Mohamed el Mubarak, predsjednik Odjeljenja.

Prethodni rekord za najstarije poznate građevine u UAE držala su otkrića na ostrvu Marava, takođe kod obale Abu Dabija, gdje je 2017. pronađen i najstariji biser na svijetu.

Naučnici smatraju da ovo novo otkriće sugeriše da su ostrva Abu Dabija neka vrsta "plodne obale" za razliku od sušnih i negostoljubivih, sa naseljenicima koji su na ostrva privučeni "lokalnim ekonomskim i vremenskim uslovima".

(RTS)

