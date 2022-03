Otkrivena misterija čudnih kružnih objekata u svemiru

Astrofizičar Ray Norris sa Univerziteta Western Sydney i njegovi kolege su 2019. godine pomoću CSIRO-ovog radioteleskopa otkrili čudne svjetleće prstenove u svemiru. Ove strukture nisu ličile ničemu što su prije vidjeli te su tek sada prišli korak bliže razotkrivanju njihovih tajni.

Naučnici su ove kružne objekte nazvali "neobični radiokrugovi" (engl. odd radio circles, ORC). Nedavno su ih detaljnije analizirali putem južnoafričkog teleskopa MeerKAT i vidjeli da se svaki od njih nalazi oko galaksije koju nisu prije mogli zamijetiti zbog njenog slabog sjaja.

Zaključili su da su krugovi najvjerojatnije ogromne eksplozije vrućeg gasa, promjera oko milion svjetlosnih godina, koje izviru iz središnje galaksije, piše Science Alert, prenosi Index.

Bolji pogled

"Sada smo, pomoću radioteleskopa MeerKAT dobili prekrasne slike jednog od prstenova. Na njima se vide nevjerovatni detalji. MeerKAT je uočio malu mrlju radioemisije u središtu prstena, koja se podudara s pozicijom galaksije. Dakle, sada smo prilično sigurni da ORC izvire iz te galaksije", navodi Norris.

"Vidjeli smo te središnje galaksije i u drugim ORC-ovima. Smatramo da ovi prstenovi okružuju galaksije koje su od nas udaljene oko milijardu svjetlosnih godina, što znači da su ove kružne formacije ogromne - imaju promjer oko milion svjetlosnih godina", dodao je.

Sudar crnih rupa ili rađanje miliona zvijezda?

MeerKAT je takođe mapirao polarizaciju radiovalova, a podaci pokazuju da se eksplozija u središnjoj galaksiji sudarila s gasom izvan galaksije. Ali ostaje pitanje što je izazvalo tako veliku eksploziju. Naučnici smatraju da postoje dva moguća uzroka. Jedan je kolizija dvije supermasivne crne rupe. Takav bi događaj oslobodio ogromnu količinu energije, dovoljnu za stvaranje ORC-a.

Druga mogućnost je da je središnja galaksija prošla kroz fazu intenzivnog rađanja zvijezda, u kojoj se na milione njih iznenada formiralo iz gasa. Takav zvjezdani "prasak" mogao bi da podstakne izbijanje vrućeg gasa, odnosno jak udarni talas.

Oba ova događaja su rijetka pojava u svemiru, što objašnjava zašto su ORC-ovi tako rijetki; do sada ih je uočeno samo pet. Ali njihova misterija još uvijek nije u potpunosti razriješen. Naučnici su ih za sada registrovali samo radioteleskopima, ne vide se na optičkim, infracrvenim ili rendgenskim talasnim dužinama.

Istraživanje naziva MeerKAT uncovers the physics of Odd Radio Circle će uskoro biti objavljeno u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.