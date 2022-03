Otkrivena nova neobična vrsta dinosaurusa

Paleontolozi u Argentini otkrili su novu vrstu dinosaurusa koji su imali slabo razvijene gornje udove.

Smatra se da ovaj novootkriveni dinosaurus, nazvan Guemesia ochoai, pripada porodici mesoždera poznatih kao abelisauridi, koji su u periodu krede živjeli u Evropi, Africi, Južnoj Americi i Indiji, a koji su izumrli prije oko 66 miliona godina.

Naučnici su novu vrstu otkrili nakon analize labanje stare oko 70 miliona godina pronađene na sjeverozapadu Argentine. Kod mnogih abelisaurida prednji udovi su bili degenerativni, lobanja kraća, a postojale su i koštane izrasline iznad očiju.

Međutim, Guemesia ochoai je imao "nevjerovatno malu" lobanju i vjerovatno najmanji mozak od svih abelisaurida do sada otkrivenih.

Zbog svoje neobične karakteristike ovi dinosaurusi - bez zglobova i laktova, nisu mogli da savijaju gornje "izrasline", a nisu imali ni kandže kojima bi grabili plijen, piše Science Alert.

Ali nemojte da vas to zavara. Ovi abelisauridi su mogli da ulove plijen mnogo veći od sebe. Tajna je ležala u njihovim snažnim čeljustima i oštrim zubima koji su mogli da nadomjeste slabost prednjih udova.

S obzirom na to da je pronađena samo lobanja, teško je reći kako je ova vrsta izgledala u poređenju s drugim abelisauridima. U saopštenju Prirodnjačkog muzeja (NHS) Ujedinjenog Kraljevstva stoji da je bio sličan Carnotaurus sastrei, ali je imao manju glavu.

Zakržljale ruke?

"Ovaj novi dinosaurus prilično je neobičan za svoju vrstu. To pokazuje da su dinosaurusi koji su živjeli u ovoj regiji bili dosta različiti od onih u drugim dijelovima Argentine", rekla je paleontološkinja Anjali Gosvami iz NHM-a.

Još nije jasno zašto su abelisauridi imali tako male prednje udove. Stručnjaci pretpostavljaju da se radi o ostacima udova čija se funkcija tokom vremena pokazala beskorisnom.

Istraživanje po nazivom First definitive abelisaurid theropod from the Late Cretaceous of Northwestern Argentina objavljeno je u časopisu Journal of Vertebrate Paleontology.

