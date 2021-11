Otkrivena rijetka vrsta dinosaurusa, usta im liče na kljun

Ostaci bezubog dvonogog dinosaurusa koji je živio prije oko 70 miliona godina otkriveni su u Brazilu, naveli su istraživači paleontolozi, nazvavši otkriće "veoma rijetkim" nalazom.

Otkriveni dinosaurus, pripada grupi teropoda, dvonožnih dinosaurusa koji su bili mesožderi. Naučnike zbunjuje činjenica da otkrivena vrsta Berthasaura leopoldinae, ima usta koja liče na kljun, ali nema zube.

"To je pravo iznenađenje kod ovog veoma rijetkog dinosaurusa", istakli su paleontolozi koji su pronašli kosti.

Svoje nalaze istraživači su objavili u časopisu "Priroda", nazvavši otkriće jednim od najkompletnijih pronađenih skeleta dinosaura iz perioda krede u Brazilu.

"Izostanak zuba izaziva sumnju u to kakvu je ishranu ova životinja imala. To ne znači da nije mogao da jede meso, kao što to rade ptice, jastreb i lešinari. Najvjerovatnije se radilo o životinjama koje su svaštojedi, jer je okruženje bilo negostoljubivo", rekao je istraživač Đovani Alves Souza, jedan od autora studije, prenosi Telegraf.