Otkrivena vrsta pčela koje se hrane mesom

Ogromna većina pčela se hrani polenom i nektarom, ali su određene vrste evoluirale tako da su počele da se hrane mesom, zamjenjujući cvjetne livade životinjskim leševima.

Da bi bolje razumjeli ovu ekstremnu promjenu u ishrani, naučnici sa Univerziteta Kalifornija-Riversajd, Univerziteta Kolumbija i Univerziteta Kornel proučavali su crevne bakterije ili mikrobiom takozvanih pčela lešinara u Kostariki. Istraživači su otkrili da su creva pčela bogata bakterijama koje vole kiselinu, sličnim onima koje se nalaze kod lešinara, hijena i drugih životinja koje se hrane strvinom.

Njihova studija objavljena je u časopisu mBio, koji je objavilo Američko društvo za mikrobiologiju.

Samo tri vrste pčela na svijetu - sve pčele lešinari - evoluirale su tako da svoje proteine dobijaju isključivo iz mrtvog mesa, a žive samo u tropskim prašumama. Međutim, postoje i druge vrste pčela koje će konzumirati svježe leševe životinja kada su dostupne, ali i hranu za polen i nektar, prema studiji.

Utrobe pčela, bumbara i pčela bez žaoka kolonizovane su od strane istih pet vrsta mikroba, i one su zadržale ove bakterije otprilike 80 miliona godina, navodi studija. Istraživači su željeli da saznaju kako se razlikuju crijeva pčela lešinara.

Naučnici su postavili 16 stanica sa mamcem od 50 grama sirove piletine koja visi sa grana oko 1,5 metar iznad zemlje. Da bi odvratili mrave, premazali su kanap vazelinom. Sakupili su ukupno 159 pčela, uključujući, poređenja radi, pčele koje se hrane polenom i mesom i vegetarijanske pčele koje se hrane isključivo polenom i nektarom.

Nakon proučavanja mikrobioma pčela izvlačenjem DNK iz njihovih stomaka, istraživači su otkrili da su pčele lešinari izgubile neke od osnovnih mikroba koje većina pčela ima i razvile kiselija crijeva.

Mikrobiom pčela lešinara obogaćen je bakterijama koje vole kiselinu, a to su nove bakterije koje njihovi rođaci nemaju“, rekao je Kvin Mekfrederik, docent i specijalista za pčele na Univerzitetu Riversajd i autor studije.

"Ove bakterije su slične onima koje se nalaze u stvarnim lešinarima, kao i hijenama i drugim strvinarima, vjerovatno da bi ih zaštitili od patogena koji se pojavljuju na lešinama."

