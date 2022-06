Pronađen do sada najveći kopneni dinosaurus

Na ostrvu Vajt otkriveni su ostaci najvećeg kopnenog dinosaurusa u Evropi, istakli su naučnici.

Paleontolozi sa Univerziteta u Sautemptonu identifikovali su ostatke grabljivca koji je živio prije oko 125 miliona godina. Praistorijske kosti pripadale su dvonogom dinosaurusu spinosauridu predatoru sa licem krokodila, koji je bio dug viđe od deset metara.

Doktorant Kris Barker, koji je vodio istraživanje, istakao je da je to "ogromna životinja".

Ostaci, koji uključuju karlične i repne pršljenove, otkriveni su na jugozapadnoj obali ostrva Vajt.

Predator je nazvan "spinosaurid bijele stijene", po geološkom sloju u kome su pronađeni ostaci.

"Ovo je bila ogromna životinja, dužine preko deset metara i vjerovatno nekoliko tona težine.

Sudeći po nekim dimenzijama, čini se da predstavlja jednog od najvećih dinosaurusa grabljivica ikada pronađenih u Evropi - možda čak i najvećeg do sada poznatog”, istakao je Kris Barker.

Živio je na početku perioda podizanja nivoa mora i vrebao po vodama lagune i pješčanim površinama u potrazi za hranom.

"Pošto je trenutno poznat samo iz fragmenata, nismo mu dali formalno naučno ime. Nadamo se da će se dodatni ostaci vremenom pojaviti", rekao je koautor istraživanja Daren Naiš.

Većinu fosila pronašao je lovac na dinosauruse sa ostrva Vajt Nik Čejs, koji je umro neposredno prije pandemije kovida 19.

Džeremi Lokvud, još jedan koautor studije i doktorand na Univerzitetu u Portsmutu i ​​Prirodnjačkom muzeju, rekao je:

"Tragao sam za ostacima ovog dinosaurusa sa Nikom i našao sam komad karlice sa tunelima izbušenim u njemu - svaki otprilike veličine mog kažiprsta. Mislimo da su uzrokovane larvama koje jedu kosti neke vrste buba čistača. Zanimljiva je misao da je ovaj džinovski ubica postao obrok za mnoštvo insekata."

Many congratulations to @valdosaurus and colleagues on this new discovery. Jeremy discovered some of these bones! https://t.co/iRVl6PGnQi