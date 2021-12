Pronađen savršeno očuvan embrion dinosaurusa

Naučnici su saopštili da su pronašli savršeno očuvan embrion dinosaurusa spreman za izlijeganje iz jajeta, poput pileta, piše britanski BBC.

Embrion je pronađen u provinciji Ganžu na jugu Kine i, prema pretpostavkama istraživača, star je najmanje 66 miliona godina.

Vjeruje se da je u pitanju bezubi dinosaurus teropod ili oviraptosaurus. Naučnici su mu dali ime "beba Jinglijang".

Istraživač Fiona Vajsum Ma rekla je da je to najbolje očuvani embrion dinosaurusa pronađen u istoriji.

Otkriće daje istraživačima veći uvid u vezu između dinosaurusa i modernih ptica.

Fosil pokazuje da je embrion u sklupčanom položaju što je slično pticama neposredno prije izlijeganja.

Oviraptosaurusi, što znači "gušteri, kradljivci jaja", živjeli su na području današnje Azije i Sjeverne Amerike tokom kraja Kredskog perioda prije između 100 miliona i 66 miliona godina.

Welcome 'Baby Yingliang'! An oviraptorosaur embryo lying inside an egg. This little dinosaur has a bird-like prehatching posture! In the team with @LidaXing1982, @SteveBrusatte and colleagues. Open access in @iScience_CP, https://t.co/6fM0UAuLui pic.twitter.com/GbS9UiO1iN