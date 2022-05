Rješavanje zagonetke vinčanskog pisma još uvijek traje

Na prostoru Srbije pronađeno je više od 5.000 predmeta sa natpisima koji pripadaju Vinčanskoj kulturi. Arheolozi intenzivno rade na njihovoj klasifikaciji i postavljanju sistema kojim će biti utvrđeno da li se radi o pismu ili ne.

Da bi znakovi bili okarakterisani kao pismo moraju da ispunjavaju dva uslova - da se definiše najmanja diskretna jedinica i da se utvrdi postojanje gramatike jezika koji je zapisivan.

"Najmanja diskretna jedinica podrazumeva da taj isti znak će u svakom slučaju uvek označavati istu stvar. To je jedan od važnih razloga zašto ne možemo da budemo sigurni. A druga, takođe vrlo bitna, osobina pisma jeste gramatika. Ako nema gramatičnosti, ako su u pitanju imenice i sve one reči koje su promenljive, onda bismo morali, različita su istorijska rešenja, ili neke vrste nastavaka, ili drugu vrstu korekcije na tom znaku gde vidimo da postoji dekliniranje, da postoji promena reči", objašnjava arheolog dr Andrej Starović iz Narodnog muzeja u Beogradu.

Dalji problem definisanja vinčanskog pisma predstavlja diskontinuitet u jeziku kojim su govorili drevni Vinčanci i narodi koji su kasnije naselili Balkan.

"Ono gde imamo beskrajnu prepreku, što nas deli 75 vekova od početka ove kulture koja je trajala najmanje 800 godina. Mi zapravo ne znamo ko je bio taj narod. Takođe, ne znamo kakavim jezikom su govorili. To je svakako preindoevropski jezik, mnogo pre indoevropskih jezika, i to je ona vrsta praktične prepreke koja u suštini onemogućava nas. Bojim se da u ne takoj skoroj budućnosti nećemo biti ni blizu razrešenja ovakve vrste pitanja, koje se sa punim pravom postavlja", dodaje arheolog.

Pojedina slova koja danas koristimo, liče na simbole kojima su se služili drevni Vinčanci. Da li to znači da su neki drugi narodi pravili sopstvena pisma po uzoru na Vinčansku kulturu?

"Postoji neobična podudarnost između serije vinčanskih znakova i simbola i onoga što su koristili drevni Grci na Kritu - Lineara B. Međutim, to nije u suštini neobično s obzirom na to da su Vinčanci koristili taj, da kažemo, pravolinijski sistem. Znači njihovi znakovi su vrlo retko ili skoro nikako krivolinijski, nego su to različite prave linije koje se ukrštaju, dodiruju i formiraju različite vrste likovno prepoznatljivih simbola koji se mogu uočiti. Tako da imamo arhetipska slova poput M, P, A ,E. To su sve grafički gledano znakovi koji su dijahrono i geografski raspoređeni i možete ih pronaći od Kine do Inka", napominje dr Andrej Starović.

Rješavanje zagonetke vinčanskog pisma bilo bi revolucionarno otkriće koje bi najstariju civilizaciju smjestilo upravo na prostor današnje Srbije.

