Sony otkrio PSVR2 dizajn za PlayStation 5

Sony je prikazao dizajn svog novog PlayStation VR2 uređaja, koji krasi sferični oblik i slaže se sa estetikom kompanijine PlayStation 5 konzole.

PlayStation VR2 sistem uključuje novu kacigu, nove VR kontrolere, a Sonijev VR ekosistem podiže na sljedeći nivo kada je u pitanju bolja preciznost, ekrani višeg kvaliteta, bolje povratne informacije korisnika i nove funkcije, kao što je praćenje okom.

