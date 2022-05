Stotine drevnih mumija otkrivene u nekropoli u Sakari

Egipat otkrio skladište sarkofaga i bronzanih statueta na arheološkom lokalitetu Sakara južno od Kaira. Egipatsko ministarstvo saopštilo da 250 kovčega, 150 bronzanih statua i drugih predmeta datira iz kasnog perioda Egipta oko 500. godine prije nove ere. Biće premješteni u Veliki egipatski muzej u Gizi u Kairu, čija izgradnja je još u toku.

Sakara je ogromna nekropola drevne egipatske prijestonice Memfisa, koja je na Uneskovoj listi svjetske baštine, gdje se nalazi desetak piramida, mjesta na kojima su sahranjivane životinje i drevni koptski hrišćanski manastiri.

Među 150 bronzanih novootkrivenih statueta, nalazi se i jedna Imhotepa, što se vezuje za novine u arhitekturi drevnog svijeta, rekao je Mostafa Vaziri, šef egipatskog Vrhovnog savjeta za antikvitete.

Imhotep, koji je živio u trećem milenijumu prije nove ere, sagradio je Džoserovu stepenastu piramidu, jednu od najranijih u starom Egiptu. Kasnije je smatran bogom medicine.

Mustafa Vaziri je otkrio da je cilj arheološke misije da se pronađe Imhotepova grobnica.

Druge otkrivene statuete prikazuju različite bogove i boginje, uključujući Basteta, Anubisa, Ozirisa, Amunmina, Izide, Nefertuma i Hator, navodi se u saopštenju egipatskog Ministarstva turizma i antikviteta.

Oslikani drveni kovčezi pronađeni su netaknuti u grobnicama i u njima su se nalazile mumije, amajlije i drvene kutije.

Unutar jednog sarkofaga, tim arheologa je pronašao netaknut i dobro očuvan papirus, naglasio je Vaziri.

Papirus je prebačen u laboratoriju Egipatskog muzeja u Kairu zbog potpune restauracije i proučavanja, dodao je.

Dužine je devet metara (9,9 jardi) i vjerovatno sadrži poglavlja iz Knjige mrtvih.

Pronađen je i muzički instrument poznat kao asistrum, te zbirka bronzanih posuda korišćenih u ritualima za obožavanje boginje Izide.

Egipat je u Sakari u martu otkrio pet drevnih faraonskih grobnica, a u januaru prošle godine više od 50 drvenih sarkofaga koji datiraju iz doba Novog kraljevstva koje je koje je trajalo do 11. vijeka prije nove ere.

