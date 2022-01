U Engleskoj otkriven fosil "morskog zmaja" dug 10 metara

Fosil ihtiosaurusa dugačak oko 10 metara i star 180 miliona godina slučajno je otkriven u rezervatu prirode Ratland voter kod Lestera u Velikoj Britaniji.

Ogromni morski gmizavci nalik delfinima nekada su plivali morima. Sada je u Velikoj Britaniji otkriven skoro kompletan fosilizovan skelet ihtiosaurusa starog 180 miliona godina dugačak 10 metara.

Fosil je najveći i najkompletniji skelet ihtiosaurusa iskopan u Velikoj Britaniji. Pronađen je u prirodnom rezervatu Ratland voter u blizini Lestera.

Džo Dejvis jedan od radnika koji je obavljao rutinske radove na uređenju rezervata prirode, kaže da je fosil otkrio slučajno.

"Znam da mnogo ljudi provede cijeli život tražeći ovako nešto, a ja sam imao sreće da sam naišao na tako važan pronalazak", priznaje radnik.

Vjeruje se da je u pitanju prvi fosil Temnodontosaurus trigonodona koji je pronađena u Velikoj Britaniji. Takvi fosili su obično do sada otkrivani u Sjevernoj Americi i Njemačkoj.

Ihtiosaurus je bio vrhunski predator. Ova vrsta je pripadala grupi za koju se pretpostavlja da je imala možda najveće oči od svih poznatih kičmenjaka, oko 20 centimetara u prečniku.

"To je zaista otkriće bez presedana i jedno od najvećih nalaza u britanskoj paleontološkoj istoriji", kaže Din Lomaks sa Univerziteta u Mančesteru, koji je vodio iskopavanje fosila.

Meri Ening je otkrila prvi fosil ihtiosaurusa oko 1811. godine u Lajm Ridžisu u Dorsetu. Dva nekompletna i mnogo manja ihtiosaurusa pronađena su tokom izgradnje rezervata prirode Ratland voter hiljadu devetsto sedamdesetih, ali najnovije otkriće je prvi kompletan skelet.

Ihtiosaurusi, koji su bili morski gmizavci, prvi put su se pojavili prije oko 250 miliona i izumrli prije 90 miliona godina. Njihova veličina se kretala u rasponu od jednog do više od 25 metara i po obliku tekla su najviše podsjećali na delfine.

(RTS)

Every day is different when you work on a nature reserve, but nothing could have prepared our reserves team at Rutland Water Nature Reserve for the day when they made the palaeontological discovery of a lifetime! #SeaDragon #RutlandSeaDragon @AnglianWater @RutlandWaterNR pic.twitter.com/ExyRtof6x6