U Peruu pronađena hiljadu godina stara mumija u položaju fetusa

U podzemnoj grobnici na lokalitetu Kahamarkilja, u Peruu, arheolozi su pronašli mumiju staru oko 1.000 godina. Bila je u fetalnom položaju, obmotana konopcem.

U vrijeme kada je mumija sahranjena, Kahamarkilja je bila napredan grad sa više od 10.000 stanovnika. Nalazila se u unutrašnjosti, na oko 25 kilometara od desne obale rijeke Rimak. U grad su dolazili ljudi iz priobalnih i planinskih oblasti Perua radi trgovine, izjavili su istraživači sa Državnog univerziteta San Markos, koji su odgovorni za ovo otkriće.

Podzemna grobnica, do koje je vodilo sedam stepenica, čuvala je mumiju muškarca koji je u vrijeme smrti imao između 18 i 22 godine. Tijelo pokojnika je bilo prekriveno platnom i obmotano konopcem, što je u to vrijeme bila uobičajena praksa za stanovnike planinskih predjela u okolini Kahamarkilje.

Uz mumiju su kao grobni prilozi pronađeni ostaci psa i morskog praseta, kao i kukuruz i druge vrste povrća, naveli su istraživači. Vođa arheološkog tima, profesor arheologije Piter van Dalen Luna, smatra da je pokojnik umro prije oko 1.200 do 800 godina i da je možda bio sin bogatog trgovca.

Članovi porodice su povremeno obilazili njegovu grobnicu kako bi prinosili darove.

"Pošto se tijelo položi u grobnicu, stalno se obavljaju razni rituali. To znači da se potomci pokojnika godinama vraćaju na njegov grob i prinose hranu i darove", rekao je Van Dalen Luna.

Napomenuo je da su ispred grobnice pronađene kosti lame, koje su možda kuvali posjetioci želeći da ih ostave kao darove.

Mumija je izložena u Muzeju Državnog univerziteta San Markos, a njena analiza je još u toku.

