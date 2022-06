Zaleđeno mladunče mamuta pronađeno u Kanadi

Čitavo mladunče runastog mamuta pronađeno je u permafrostu na sjeverozapadu Kanade, što je prvo takvo otkriće na teritoriji Sjeverne Amerike.

Smatra se da je mumificirani mamut iz ledenog doba star više od 30.000 godine. Otkrili su ga rudari u području Klondajka u kanadskoj teritoriji Jukon.

Nadležni Jukona uporedili su otkriće s onim u Sibiru 2007. kada su ruski stručnjaci otkrili takođe čitavo mladunče mamuta.

Kanadski naučnici kažu da su ovo "najpotpuniji ostaci mamuta pronađeni u Sjevernoj Americi" i tek drugo takvo otkriće na svijetu.

Mladunče je nazvano Nun Čo Ga na jeziku han kojim govori lokalno domorodačko stanovništvo.

"Nun Čo Ga je divna i jedna od najočuvanijih životinja iz ledenog doba koje su ikada otkrivene", rekao je paleontolog Grant Zazula.

Slične je veličine sibirskog mamuta Ljube, pronađenog 2007. godine koji je živio prije oko 42.000 godina.

(RTS)

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y