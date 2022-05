Fall Guys igra postaje besplatna i stiže na nove platforme

Prošlo je više od godinu dana od kako je Mediatonic potvrdio da Fall Guys: Ultimate Knockout stiže na Xbox i Nintendo Switch. Nakon nekih odlaganja, čekanju je konačno došao kraj.

Urnebesna "battle royale" platforma na Xbox, Nintendo Switch, kao i na Epic Games Store stiže 21. juna. U pripremi je i verzija za PlayStation 5, a biće dostupna unakrsna podrška i napredovanje na svim platformama.

Ono što je dodatno zanimljivo, jeste da Fall Guys postaje besplatan naslov. Postojeći igrači na PlayStatiionu i Steamu će dobiti "legacy" paket sa novim kostimima i drugim bonusima.

Nova sezona takođe kreće od 21. juna. Mediatonic je naziva Season 1: Free For All. To će biti prvo sezonsko ažuriranje od novembra prošle godine, a stiže sa novim nivoima i kozmetikom.

Fall Guys dobija još jedan veći novitet - kreiranje nivoa. Ovo je najavljeno kao karakteristika koja je u razvoju, nije poznato kada će biti dostupna, ali će svakako biti zanimljiva igračima, prenosi B92.

IT'S HAPPENING! Soon you'll be able to play Fall Guys for free on ALL PLATFORMS! See you on PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, and EGS on June 21!!!! pic.twitter.com/gLLzdMDD7Q