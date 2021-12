Hades je prva igra u istoriji koja je dobila Hugo nagradu

Veliki indie hit Hades ušao je u istoriju kao prva igra koja je osvojila prestižnu nagradu Hugo.

Inače, Hugo je prvi put dodijeljen 1953. godine, kako bi se nagradila najbolja djela fantastike (naučne ili klasične fantastike), a sve do 2021. video igre i priče u njima nisu bile razmatrane. Međutim, to se promijenilo.

Bitno je pomenuti i da je ova kategorija posebna kategorija, koja se pojavila samo ove godine, ali razmišlja se o opciji da se trajno zadrži. Uprkos privremenom statusu, pobjeda Hadesa tretira se identično kao i bilo koja druga kategorija.

Među nominovanim igrama su još bile i Animal Crossing: New Horizons, Spiritfarer, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us: Part II i Blaseball.

Scenarista i kreativni direktor Supergiant Gamesa Greg Kasavin na Twitteru se zahvalio kompletnom timu i rekao da je čast osvojiti prvog Huga za video igru.

"Priče u video igrama daleko su dogurale tokom godina i predstavljaju jedinstven medij jer su interaktivne i zaista možete ući u fantastične svetove koji reaguju na svaki vaš potez", rekao je Kasavin.

Inače, Hades je već osvojio niz nagrada u okviru gejming industrije i mnogi je smatraju jednom od najboljih igara svih vremena, prenosi B92.