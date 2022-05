IT giganti žele širu podršku za standard bez lozinki

Apple, Google i Microsoft su objavili da planiraju da prošire podršku za standard bez lozinki, koji su razvili FIDO Alliance i World Wide Web Consortium.

Tri giganta IT industrije planiraju da implementiraju logovanje bez lozinki u više svojih proizvoda tokom predstojećih godina, a to bi trebalo da dovede do poboljšanja sigurnosti onlajn naloga.

"Potpuni prelazak na svijet bez lozinki počeće tako što će ga potrošači učiniti prirodnim dijelom svog života. Svako održivo rješenje mora biti sigurnije, lakše i brže od lozinki i zastarjelih metoda višefaktorske autentifikacije koje se danas koriste. Radeći zajedno kao zajednica na različitim platformama, konačno možemo da ostvarimo ovu viziju i ostvarimo značajan napredak ka eliminisanju lozinki. Vidimo svijetlu budućnost za akreditive zasnovane na FIDO-u kako u potrošačkim tako iu poslovnim scenarijima i nastavićemo da gradimo podršku za sve Microsoft aplikacije i usluge", istakao je Aleks Simons - korporativni potpredsjednik Microsofta.

Iako su veb pregledači tokom prethodnih godina postali sve bolji u tome da generišu bezbjedne lozinke i da pomognu korisnicima da lozinke održavaju sinhronizovanim sa svojim uređajima, previše ljudi i dalje bira opciju da koristi iste lozinke i da se nada da njihovi nalozi neće biti kompromitovani.

Sa najnovijom objavom, kompanije se obavezuju da će korisnicima omogućiti da automatski pristupaju FIDO kredencijalima za logovanje na njihovim uređajima, bez potrebe da ponovo registruju svaki nalog.

Pored toga, oni koji koriste FIDO verifikaciju za logovanje na aplikacije ili sajtove će moći to da čine preko obližnjih mobilnih uređaja, nevezano za operativni sistem ili pregledač, prenosi B92.