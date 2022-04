Izlazi novi Monkey Island, na igri radi legendarni Ron Gilbert

Lucasflim Games, studio koji je 1971. osnovao slavni redatelj George Lucas, objavio je na svom Twitteru kako će ove godine izaći igra Return to Monkey Island, još jedan nastavak serijala Monkey Island, od kojih je prvi objavljen još 1990.

Fanove je posebno obradovala vijest da će igru raditi Ron Gilbert, originalni autor serijala.

Introducing Return to Monkey Island, a new game by Ron Gilbert coming in 2022. https://t.co/6ys3jdcWGU pic.twitter.com/cOFJSW2JDc