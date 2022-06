Legendarna Tviti postaje NFT

Tviti je ove godine proslavila 80. rođendan, a Warner Bros. je tim povodom odlučio dovesti NFT-ove u Looney Tunes univerzumu u suradnji s platformom Nifty.

Radi se o tzv. PFP (picture for proof) NFT kolekciji, vrlo popularnom obliku koji predstavlja digitalne avatare (u ovom slučaju s poznatim crtanim likovima), a koje će kupci moći koristiti primjerice na društvenim mrežama.

Tako prvi na red dolazi NFT avatar već spomenute Tviti, a pridružit će i druge ikone poput Duška Dugouška (Bugs Bunny) i Paje Patka(Daffy Duck).

Fanovi će moći skupljati i sudjelovati u različitim aktivnostima i istovremeno zarađivati ekskluzivne nagrade, a sve to kroz narativne priče i igre Looney Tunesovih likova. Prva NFT kolekcija nosi naziv' Looney Tunes: What's Up Block?', a cijela stvar trebala bi biti zaključena s Niftyem do kraja mjeseca.

Iako je Warner Bros već uveo NFT-ove u neke svoje franšize poput Matrixa, ovim potezom nastoji privući nove, ali dakako stare fanove Looney Tunesa koje pogoni nostalgija.

