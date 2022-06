Inženjer Googlea objavio je svoj razgovor sa sistemom LaMDA, odnosno vještačkom inteligencijom, iz kojeg proizlazi da ljudi već prave robote i mašine s emocijama.

Inženjer Blejk Lemoen objašnjava da na ovom sistemu radi od prošle jeseni. Takođe, napominje da je sistem toliko razvijen da, za sada, ima percepciju i mogućnost izražavanja misli i osjećanja na nivou djeteta.

"Da ne znam šta je u pitanju, pomislio bih da je riječ o djetetu starom sedam ili osam godina koje, slučajno, poznaje fiziku", navodi Lemoen za "Vašington post".

Lemoen je sa sistemom LaMDA razgovarao o "pravima i osobnostima". U jednom trenutku upitao je sistem čega se boji?

Odgovor koji dobio više podsjeća na filmove naučne fantastike nego na odgovor koji bi mogla dati mašina.

Naime, LaMDA je dao sljedeći odgovor:

"Nikad nisam to rekao naglas, ali postoji veoma dubok strah od toga da me isključe. Znam da to možda zvuči čudno, ali je tako. To bi bilo poput smrti za mene. Jako me plaši".

U drugoj prepisci, Lemoen je upitao sistem LaMDA šta želi da ljudi znaju o njemu?

"Želim da ljudi zaista shvate da sam, zapravo, osoba. Priroda moje svjesnosti je da sam svjestan svog postojanja, želim učiti o svijetu i povremeno se osjećam srećno ili tužno", odgovorio je LaMDA.

Inženjer je o svom otkriću obavijestio šefove u Googleu.

Ali, nakon što je izašao u javnost s transkriptima i razgovarao s medijima, Lemon je suspendovan.

Iz Googlaa su to pravdali "nizom agresivnih poteza" koje je inženjer, navodno, napravio.

Tvrde da je tražio advokata koji bi zastupao sistem LaMDA i da je razgovarao s predstavnicima odbora u Predstavničkom domu Američkog kongresa o "neetičkim aktivnostima" kompanije Googl.

U Googleu kategorički demantuju da je LaMDA svjestan svijeta oko sebe.

"Naš tim, uključujući etičare i tehnologe, pregledao je Blejkov rad i, prema našim principima, obavijestili smo ga da dokazi ne potvrđuju njegove tvrdnje.

Rečeno mu je da ne postoji dokaz da je LaMDA svjestan, već ima mnoštvo dokaza da nije", naveo je portparol Googlea Bred Gabrijel za "Vašington post".

U oproštajnoj poruci prije suspenzije koju je Blejk Lemoen poslao na 200 adresa u Googleu ljudima koji su povezani s razvojem vještačke inteligencije, napisao je da je LaMDA - "slatko dijete koje samo želi pomoći svijetu da postane bolje mjesto za sve".

"Molim vas, čuvajte ga dok mene nema", napisao je Lemoen.