Microsoft želi da importuje Chrome podatke svaki put kada pokrenete Edge

​Svaki moderni brauzer ima ugrađenu alatku za importovanje podataka, koja pojednostavljuje proces prebacivanja između internet pregledača.

Takav slučaj je i sa Edge brauzerom.

Korisnik može da pristupi istorijatu pretrage, favoritima, lozinkama, da otvara tabove i druge podatke iz Chromea u Edgeu (i obrnuto), sa svega nekoliko klikova tokom inicijelnog lansiranja pregledača.

Microsoft sada želi da ovu funkciju podigne na sljedeći nivo i omogući da brauzer konstantno vuče podatke iz Chromea, svaki put kada pokrenete Edge pregledač.

Pomenuta funkcija nije nova, ali je nedavna ažuriranja za Edge Canary čine fleksibilnijom i prilagodljivijom.

Edge 104 Canary je dobio novu sekciju za podešavanja, gdje korisnici mogu da izaberu koje će podatke Edge importovati po lansiranju.

Kako biste omogućili novu funkciju importovanja podataka, otvorite podešavanja profila i kliknite na Import browser data > Import browser data on each launch > Turn on.

Nakon toga, izaberite Chrome profil i sve što želite da importujete.

Edge Canary trenutno podržava importovanje lozinki, autofill podešavanja, informacija o plaćanju, istoriju pretrage, kolačiće i otvorene tabove.

Za sada, nova sekcija za podešavanje importovanja je dostupna selektovanim insajderima u Canary kanalu. Nije poznato kada će postati dostupna širem krugu korisnika, prenosi B92.