NFT stiže na Instagram

Grupa NFT kreatora i kolekcionara će uskoro biti u prilici da prikaže svoje nezamjenljive tokene na Instagramu.

Mark Zakerberg, izvršni direktor kompanije Meta, je potvrdio da kompanija testira NFT-ove na svojoj platformi, a slična funkcija će uskoro biti dostupna i za Facebook.

Šef instagrama Adam Mozeri je dodao da će manja grupa korisnika iz SAD imati mogućnost da prikazuje NFT-ove na svojim feedovima, pričama i u okviru poruka.

NFTs on Instagram This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG. See you next week! ✌