Nova Ubisoft igra "Rainbow Six Extraction" stiže 20. januara

Kompanija Ubisoft je u julu najavila da odlaže dolazak igre "Tom Clancy's Rainbow Six Extraction", a sada je poznat tačan datum izlaska na tržište.

Igra "Tom Clancy's Rainbow Six Extraction" je prvobitno trebalo da bude dostupna gejmerima od 16. septembra, međutim odložena je za januar.

Kompanija Ubisoft je sada zvanično potvrdila da će igru plasirati na tržište 20. januara.

Osim toga, snižena je i cijena osnovne verzije igre na 40, a deluxe izdanje na 50 dolara. Izdavač sa svakom kopijom daje dva Buddy Pass tokena pa će gejmeri moći da pozovu dva prijatelja da igraju s njim, uz neka ograničenja, tokom četrnaestodnevnog perioda testiranja.

Važno je istaći da igra podržava cross-play, cross-progression i cross-save, tako da možete igrati sa prijateljima bez obzira da li imaju konzole Xbox One, Xbox X i S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Amazon Lunu, Google Stadiju ili Ubisoft+. Takođe, Buddy Pass će raditi na svim platformama.

Igra "Rainbow Six Extraction", koja je bila poznata i kao "Rainbow Six Quarantine" prije pandemije virusa korona, bazirana je na modu "Rainbow Six Siege" modu pod nazivom Outbreak. Timovi će se boriti protiv vanzemaljaca koji su izvršili invaziju, prenosi B92.