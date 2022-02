Objavljeni sistemski zahtjevi za Elden Ring

Igra Elden Ring, studija From Software, će biti objavljena 24. februara za PC platformu, a sada imamo sistemske zahtjeve za ovaj naslov.

Na Steam platformi objavljeni su PC sistemski zahtjevi, koji će igračima biti potrebni za pokretanje Elden Ringa.

Za današnje standarde, ovi PC sistemski zahtjevi nisu preveliki, što će posebno obradovati one gejmere koji nisu bili u mogućnosti da nadograde svoju grafičku kartu zbog poznatih problema sa nestašicom.

Prošle godine, From Software i Bandai Namco su objavili da će Elden Ring podržavati do 4K rezoluciju i do 60 FPS gejmplej na računarima.

Konačni PC sistemski zahtjevi za Elden Ring su sljedeći:

Minimalno

OS: Windows 10 CPU: Intel Core i5-8400 ili AMD 3 3300X RAM: 12GB GPU: Geforce GTX 1060 3GB ili Radeon RX 580 4GB Skladište: 60GB DirectX 12.0

Preporučeno

OS: Windows 10 or Windows 11 CPU: Intel Core i7-8700K ili AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16GB GPU: Geforce GTX 1070 8GB ili Radeon RX Vega 56 8GB Skladište: 60GB DirectX 12.0