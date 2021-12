Šef Apple-a: Ako želite aplikacije sa strane, kupite Android telefon

Apple je prilično nepopustljiv po pitanju preuzimanja aplikacija sa strane.

Trenutno postoje neke kontroverze oko Apple App Store-a. Iako su mnogi korisnici navikli da kupuju i preuzimaju svoje iPhone i iPad aplikacije iz App Store-a, programeri su postali sve nezadovoljniji jer to znači da moraju da plaćaju Apple-u proviziju koja ide i do 30 procenata.

Za neke kompanije, kao što je Epic koji zarađuje milione na Fortnite-u, to je mnogo novca koji ide u Apple-ovu kasu. Zato su mnogi pozvali Apple da dozvoli korisnicima da preuzimaju aplikacije sa drugih mjesta (kao što Android podržava eksterne prodavnice aplikacija).

Međutim, prema riječima Tuma Kuka, izvršnog direktora kompanije Apple, možda bi umjesto toga ti korisnici trebalo da pređu na Android.

"Ako želite da koristite aplikacije sa strane, možete kupiti Android telefon. Taj izbor postoji kada uđete u prodavnicu nekog provajdera. Ukoliko vam je to bitno, onda bi trebalo da kupite Android telefon. Sa naše tačke gledišta, to bi bilo kao da sam ja proizvođač automobila koji govori (kupcu) da ne stavlja vazdušne jastuke i sigurnosne pojaseve u automobil. Nikada ne bi pomislio da to uradi u današnje vrijeme. To je jednostavno previše rizično. Zato iPhone ne bi bio to što jeste da ne maksimizuje sigurnost i privatnost", istakao je Kuk.

Na osnovu ovoga, zvuči kao da je Apple prilično nepopustljiv po pitanju preuzimanja aplikacija sa strane. Oni korisnici, koji smatraju da je ovo važna karakteristika, nećete imati drugog izbora nego da urade upravo ono što je Kuk predložio - da pređu na Android.