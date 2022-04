Sony traži od razvojnih studija da prave i demo verzije svojih igara

Sony se priprema da predstavi novu verziju PlayStation Plus-a u narednim nedjeljama. Uoči lansiranja servisa, kompanija navodno ima više zahtjeva od određenih razvojnih studija.

Prema Game Developer-u, od razvojnih studija koji rade na igrama sa cijenom od najmanje 34 dolara traži se da kreiraju i demo verzije koje traju najmanje dva sata.

Izvještaj sugeriše da je Sony obavestio ove studije “na prepad” bez bilo kakvog upozorenja. Navodno mogu da objave svoju demo verziju (koja će morati da bude dostupna najmanje godinu dana) do tri mjeseca nakon što se igra pojavi u PlayStation Store-u.

Rečeno je takođe da se ova politika neće primjenjivati na već objavljene igre, naslove koji će se prodavati za manje od 34 dolara ili PlayStation VR2 igre.

Već smo pisali o Sony-jevom predstojećem pretplatničkom servisu, koji će imati razne nivoe pretplate. Najviši nivo, PS Plus Premium, nudiće i demo verzije određenih igara.

Iako mnogi ljudi cijene demo verzije igara, jer im pružaju mogućnost da isprobaju neku igru prije nego što je kupe, ovaj potez će zahtijevati od studija da posvete dragocjeno vrijeme i resurse na kreiranje ovih verzija. Za veće razvojne studije to sigurno neće biti problem, ali ima potencijal da optereti manje developere.

Za razliku od Xbox Game Pass-a, nova PS Plus usluga neće nuditi neke od najvećih naslova odmah kada izađu, kao što to radi Microsoft sa svojim Game Pass-om. Ipak, poveća biblioteka igara iz svake generacije PlayStation-a možda može to nadoknaditi, barem donekle.

