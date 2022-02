Šta je aplikacija Sky koju koriste kriminalci širom svijeta

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je juče da više od 2.000 građana koristi aplikaciju "Sky" koja je poznata po tome da je koriste organizovane kriminalne grupe. Do sada je otkriveno da su putem ove aplikacije dogovarane velike pošiljke droge, ali i svirepa ubistva.

Zbog čega je koriste kriminalci?

U pitanju je platforma za komunikaciju putem mobilnih telefona. Sky Ecc ne može da se instalira na bilo koji telefon, već samo na određene - iPhone, BlackBerry i Google Pixel modele, piše B92.

"Aplikaciju Sky Ecc najčešće koriste kriminalci i mafijaši širom svijeta. Osobe iz kriminogenih sfera vjeruju da pomoću nje nesmetano mogu da šalju poruke u vezi sa svojim aktivnostima, bez rizika da će završiti iza rešetaka. Priča se i da se preko nje dopisuju biznismeni kako bi dogovarali poslove", rekao je dr Miloš Jovanović, IT stručnjak i predsjednik OpenLink Grupe.

Cijena licence od 600 do 2.200 evra

Pristup korištenju ove aplikacije plaća se, i to u zavisnosti od toga koliko dugo će se koristiti - u ponudi su tri mjeseca, pola godine ili godinu dana, a cijene licence se kreću od 600 do 2.200 eura.

"Izabere se SIM kartica i kupi se njihov uređaj koji je modifikovan kako bi mogao da ispoštuje njihove zahtjeve sigurnosti i pristupi zatvorenoj Sky mreži. Kada dobijete uređaj, SIM i licencu, aplikacija se instalira putem tutorijala koji stigne uz licencu", objašnjava dr Jovanović.

Dodaje da instalacija traje 5-10 minuta i to je to - aplikacija je spremna za korištenje. Licencu je potrebno obnavljati i svaki put se plaća ista tarifa u zavisnosti od dužine koju korisnik izabere, naglašava.

Poenta Sky Ecc platforme je u tome što je ona pravljena upravo tako da pruža maksimalnu privatnost i sigurnost svojim korisnicima - ima enkripciju toliko jaku da čak i proizvođači tvrde da ne mogu da dekriptuju poruke.

Čak i da se neko dokopa telefona na kom se nalazi Sky Ecc, teško da bi mogao da pristupi podacima na njoj. Glavni razlog za to je što se ne nalazi na ekranu, već joj je moguće pristupiti jedino ukucavanjem određene lozinke. Ko ne zna lozinku, ne može ni da joj pristupi.

U svetu tehnologije rijetko kada se nešto može sa sigurnošću reći, pa je to i ovdje slučaj. Iako je tačno da konvencionalna sredstva dekripcije ne mogu da probiju zaštitu Sky Ecc platforme, to ne znači da nije nemoguće.

Šta sve nudi Sky Ecc

Na zvaničnoj internet-stranici Sky Ecc platforme, dat je prikaz nekih od najzanimljivijih opcija koje nudi, što je najbolji način da vidimo koliko je posvećena privatnosti i sigurnosti korisnika.

App Container

Sve u aplikaciji zahtijeva provjeru autentičnosti uz APN, što znači da niko ne može "na silu" da uđe u vaše poruke i pristupi podacima. Navodi se i da Sky Ecc ništa ne čuva u memoriji uređaja, kao i da sama aplikacija nema nikakvu vezu sa pristupom memoriji.

Samouništavajuće poruke

Ukoliko želite da se neke poruke same od sebe obrišu nakon što ste ih poslali, i to je moguće. Važno je samo da podesite poslije koliko vremena će se one "samouništiti".

Tajni režim rada

Sky Ecc aplikacija može da se "zamaskira" u kalkulator na vašem telefonu. Kada uključite tajni režim rada, izgledat će kao i bilo koji drugi običan kalkulator. Da biste se vratili nazad u aplikaciju sa svim njenim funkcijama, neophodno je da ukucate lozinku, koju samo vi znate.

Lažna lozinka

Tvorci aplikacije su i na ovo mislili - funkcija "lažne lozinke" ("Duress Password") omogućava vam da postavite šifru koju ćete iskoristiti onda kada vas neko prisili da otključate Sky Ecc. Kada se ova ukuca, briše se sama aplikacija, kao i svi podaci, a centralni sistem Sky Ecc dobija obavještenje da je vaš uređaj ugrožen.

Fotografije i glasovne poruke

Sve fotografije ili glasovne poruke koje se šalju putem aplikacije, šifrovane su 521-bitnim ECC-om, tako da su u velikoj mjeri zaštićene.

Šta je 521-bitna ECC enkripcija?

"ECC" je akronim za "Eliptičnu zakrivljenu kriptografiju" (Elyptic Curve Cryptography). U pitanju je poseban način asimetrične enkripcije (šifrovanja) poruka, tako da niko do njih ne može da dođe u slučaju da presretne komunikaciju. Najbolje bi bilo da ovo prikažemo slikovito, u nekoliko etapa, na primjeru "otvorene kutije".

Primalac poruke šalje otvorenu kutiju

Zadržava dio ključa od kutije

Pošiljalac poruke ubacuje poruku u kutiju i zaključava je svojim dijelom ključa

Primalac poruke otvara nazad kutiju svojim dijelom ključa

Način zaštite poruka koji koristi Sky Ecc je poseban po tome što su "ključevi" poruka kraći, odnosno imaju manje karaktera, a jednako su jaki kao i drugi načini enkripcije. Zahvaljujući tome, poruke mogu da se šalju i primaju velikom brzinom, a teže ih je dekriptovati.