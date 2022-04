Twitter testira funkciju koja će mnogima biti od pomoći

Društvena mreža počinje sa implementiranjem "Unmention" funkcije, koja korisniku omogućava da se ukloni iz određenih razgovora.

Eksperimentalna funkcija je trenutno dostupna samo web korisnicima.

Potrebno je da korisnik samo izabere "leave this conversation" u okviru opcija tvita, kako bi izbjegao konstantna obavještenja za razgovore kojima nikada nije ni želio da se pridruži.

Za sada nije poznato kada će "Unmention" funkcija postati šire rasprostranjena, niti kada će biti dostupna za mobilne aplikacije. U svojoj aktuelnoj formi, tekst za pominjanje ostaje - jedino što se više ne šalju obavještenja.

Nova opcija će korisnicima omogućiti više kontrole nad učestvovanjem u razgovorima, kao i fokusiranje na razgovore koji ih zanimaju, prenosi B92.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”? We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H