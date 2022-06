Windows 11 i Windows 10 više ne mogu da se preuzimaju u Rusiji

Ranije ovog mjeseca, Microsoft je objavio da smanjuje obim svog poslovanja u Rusiji. Prije toga je kompanija najavila prestanak prodaje svojih novih proizvoda u toj zemlji, kao protest zbog ruske vojne operacije u Ukrajini.

Ruska novinska agencija TASS izvještava da korisnici u Rusiji više nisu u mogućnosti da preuzimaju i instaliraju Windows 11, sa Microsoftovog zvaničnog sajta u toj zemlji.

Kako se u izvještaju navodi, pokušaj preuzimanja Windowsa 11 ili 10 dovodi do "404 file not found" ili "directory not found" greške, mada se ističe da preuzimanje radi bez problema kada se lokacija promijeni preko VPN-a.

Zanimljivo je da Media Creation alatka može da se preuzima bez problema, nakon čega ipak prijavljuje "0x80072F8F-0x20000" grešku i dodatnu poruku.

Za sada nije poznato da li je ovo dio Microsoftovog plana, da polako povuče sve svoje proizvode i servise iz Rusije, ili je u pitanju problem tehničke prirode.

Prema navodima Ministarstva digitalnog razvoja iz Rusije, postoji velika šansa da korišćenje VPN-a, za premošćavanje različitih restrikcija i sankcija, neće biti kažnjavano.

(B92)