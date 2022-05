WoT – stiže nova Battle pass sezona sa Warhammer 40k tenkovima

Nova sezona Battle pass uskoro stiže u World of Tanks koji je obojen u tematiku Warhammer 40.000 univerzuma odnosno skinovi koji se dobijaju su inspirisani popularnom franšizom Games Workshopa.

U Warhammer 40.000 univerzumu je jedina konstanta rat a sukobi između frakcija su ono što definiše život. Takođe u vremenu prije opštih sukoba postojao je period poznat kao Age of Technology su pravljeni artifakti poznati kao STC – Standard Template Construct, koji su sadržali svakakva znanja ali i imali mogućnost da svoja znanja prilagođavaju izmijenjenim okolnostima i da prave nova rješenja.

U savremenom Warhammer 40.000 univerzumu STC su relikvije koje sadrže nepojmiva tehnološka znanja i kao takvi mogu biti od izuzetne koristi svakoj od frakcija. Pronađen je jedan takav i Ultramarines, Death Guard i Evil Sunz Orks jurišaju kako bi ga se prvi domogli.

To znači da ćete osvajanjem svaka od tri glavna stadijuma Battle Pass u World of Tanks dobiti po 3D skin (za Object 430U, E-100 ili STB-1) kao i naravno komandira koji je iz jedne od frakcija. Battle Pass poeni se dobijaju na standardni način – borbama u Tier VI-X vozilima, a ovaj Battle pass će trajati od juna do kraja avgusta.

(b92)