World of Warcraft Dragonflight ekspanzija izlazi do kraja ove godine

Blizzard je potvrdio da će sljedeća ekspanzija za World of Warcraft, Dragonflight, izaći do kraja 2022. godine!

Naredna World of Warcraft ekspanzija, Dragonflight, trebala bi da bude lansirana kasnije ove godine. Iako još uvijek sam datum nije egzaktan, ekspanzija koja će nas odvesti na davno zaboravljeni Dragon-Isles će izaći ranije nego što su mnogi očekivali.

Zajedno sa ovom potvrdom, Blizzard je takođe podijelio tri različita načina na koje će igrači moći da pazare novi WoW. Najjeftinija i osnovna opcija će biti the Base edition, koja će koštati $50, a za one veće fanove, postojaće The Heroic edition ($69.99) i The Epic edition ($89.99), koje će vam pored same igre donijeti i nekoliko dodatnih poklona!

Dragonflight će igrače konačno naterati da napuste Shadowlands i da se vrate u Azeroth, gdje će dobiti priliku da se upoznaju sa domovinom prvih zmajeva. Dobićemo četiri potpuno nove zone, maksimalni level će ponovo biti 70 i upoznaćemo se sa novom rasom, Dracthyr, koja će imati posebnu klasu, Evoker!

Ostalo je još mnogo toga da se nauči o Dragonflight-u, uključujući antagoniste ekspanzije, kao i glavne neprijatelje. Za sada ćemo morati da se strpimo, a vjerujem da će Blizzard već u narednih nekoliko nedjelja podijeliti mnogo više informacija!

(b92)