Banjalučki vatrogasci intervenisali zbog tri požara i poplave

BANJALUKA - Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka su juče, u subotu, 14. marta, intervenisali zbog tri požara i poplave.

U 11.10, u Ulici cara Lazara, imali su tehničku intervenciju, zbog poplave u stanu.

Gorjela šuma

Samo 10 minuta kasnije zabilježen je požar - gorjelo je nisko rastinje u Ulici srpskih rudara, saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Nisko rastinje gorjelo je i u 15.30 u Rekavicama - Vukovići, a naveče, u 19.18, požar je zabilježen u Gornjoj Piskavici, gdje je gorjela šuma.