Banjaluka bez rebalansa budžeta najmanje do oktobra

Komisija za budžet i finansije Skupštine grada danas nije prihvatila Nacrt rebalansa budžeta grada za ovu godinu, odluku o raspodjeli suficita, niti odluku o investiciji u toplovodnu mrežu, te se ove tačke neće naći na dnevnom redu naredne sjednice.

Tako da, s obzirom na to da će sljedeća sjednica biti održana tek nakon izbora, do oktobra neće biti razmatran nacrt, a kamoli rebalans budžeta.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, za "Nezavisne" ističe da Komisija nije htjela da razmatra ovaj nacrt, koji je povećan za 28 miliona KM, te da on neće biti usvojen do izbora, a upitno je da li će i do kraja godine.

"To znači da ćemo ponovo doći u situaciju da nećemo moći čistiti grad, krpiti ulice, plaćati struju, isplatiti plate zaposlenima i dr. jer su u odnosu na planirani budžet zbog inflacije koja je izražena u građevinskom sektoru troškovi povećani za oko 30 odsto", rekao je Kresojević, dodavši da ovih 28 miliona KM ostaje neraspoređeno.

"Inflacija za ovu godinu biće viša od 10 odsto i na budžet od 170 miliona KM izgubićemo kroz inflaciju to što nam stoji na računu. Komisija je sa dnevnog reda skinula i odluku o raspodjeli suficita od 24,2 miliona KM i zaista je katastrofalno da nam novac na računima ostaje neraspodijeljen", dodao je on.

Dragan Milanović, predsjednik Komisije za budžet i finansije i šef Kluba odbornika PDP-a, kazao je da je on jedini glasao za rebalans i bolje grijanje, a da su četiri člana Komisije iz skupštinske većine bila uzdržana prilikom glasanja.

"Uglavnom, princip rada sjednica radnih tijela je takav da ne daju naročita obrazloženja, a za skidanje rebalansa izgovor je bio da nije isplaćena jednokratna pomoć za penzionere", kazao je Milanović.

Napominje da je neprihvatanjem rebalansa budžeta načinjena velika šteta, s obzirom na to da bi se budžet povećao za 30 miliona.

"Plan je bio i da se pet miliona evra uloži u obnovu toplovodne mreže nakon više decenija. Tom rekonstrukcijom dobili bismo bolje grijanje, smanjili bi se kvarovi na mreži, a time napravile i značajne finansijske uštede", rekao je Milanović.

Navodi da je podržana odluka o subvenciji za grijanje, ali da se to kosi s odlukom nepodržavanja rebalansa, jer bez rebalansa nema ove subvencije.

Iz Gradskog odbora SNSD-a su poručili da neće podržati rebalans budžeta grada dok ne budu ispoštovane odluke Skupštine grada.

"Više od pola godine jedna od najugroženijih kategorija društva čeka na pomoć. Više od pola godine penzioneri nam postavljaju pitanje: 'Kad će?' Podrške njima i dalje nema samo zato što je to prijedlog SNSD-a", saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a, te dodaju da gradonačelnik Draško Stanivuković za sve njihove prijedloge traži izgovore da bi odugovlačio realizaciju. "Poštuj građane, Skupštinu grada i zakon. Radi svoj posao. Obećanje građanima se mora ispuniti", poručili su Stanivukoviću.

Stanivuković je na Twitteru objavio da su odbijanjem ovih tačaka direktno doveli u pitanje funkcionisanje grijanja u gradu.

"Imaćemo odlučan odgovor, u to niko ne treba da sumnja, jer njihovim udarima na grad nema kraja. Staćemo u odbranu interesa grada i građana", poručio je on.

Grad smanjio dug za 24 miliona

Bojan Kresojević, gradski menadžer, za "Nezavisne" je rekao da su 1. decembra 2020. godine zatekli dug od 135,2 miliona KM, a da sada on iznosi 111,6 miliona KM, a što je za skoro 24 miliona KM manji.

Ističe da je razlog toga fiskalna disciplina koja podrazumijeva smanjenje rashoda, ali i povećanje prihoda, a što je rezultat trendova na tržištu, ali i konkretnih djelovanja Gradske uprave.

"Na taj način smo smanjili dug na 111,6 miliona KM, koliko iznosi 30. juna. Komparacije radi, 111,6 miliona KM nije bio u posljednjih 14 godina. To je zaista rekordno smanjenje duga i oko 20 odsto za 18 mjeseci, a sa druge strane imamo trendove u povećanju duga u drugim lokalnim zajednicama, ali i na nivou Republike Srpske", kazao je Kresojević.