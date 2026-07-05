BANJALUKA - Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka ove godine imala je 305 intervencija na gašenju požara, što je za 40 više u odnosu na isti period prošle godine, kada ih je bilo 265.

Najvažnije:

Čak 40 intervencija više nego lani

Jedna osoba poginula, tri povrijeđene

Najčešći uzrok je ljudski faktor

Vatrogasci spasavali i mačku, psa i ptice

Šta pokazuju podaci o požarima u Banjaluci?

Kako su naveli iz Gradske uprave za "Nezavisne novine", najčešći uzroci požara su ljudski faktor, neispravne elektroinstalacije, neadekvatno održavani dimovodni kanali i drugi uzroci.

"Požari stambenih, pomoćnih i privrednih objekata, kao i vozila i instalacija, najčešće su zabilježeni na gradskom području, dok su požari otvorenog prostora učestaliji u rubnim dijelovima grada", kazali su iz nadležnog odjeljenja, a prema njihovim podacima, u požarima je ove godine jedna osoba smrtno stradala.

"Za procjenu štete nadležna je PU Banjaluka MUP-a RS. Evidentirana je jedna smrtno stradala osoba i tri povrijeđene", kazali su oni.

Koji su najčešći uzroci požara?

Ističu da svake godine putem Odsjeka za civilnu zaštitu i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice upućuju redovne i vanredne apele građanima i institucijama o značaju protivpožarne preventive.

"Redovno se organizuju radionice, predavanja i vježbe evakuacije u predškolskim ustanovama i školama, dok se sa privrednim subjektima izvode taktičko-pokazne vježbe većeg obima", objasnili su oni.

Dodaju da Vatrogasno-spasilačka brigada tokom cijele godine kontroliše zajednice etažnih vlasnika, provjeravajući ispravnost i popunjenost protivpožarnih aparata, hidrantske mreže, kao i prohodnost požarnih puteva, o čemu obavještava nadležnu protivpožarnu inspekciju Republike Srpske.

"Procjenu materijalne štete nastale u požarima vrši Policijska uprava Banjaluka", naveli su oni.

Koje tehničke intervencije su imali banjalučki vatrogasci?

Tehničke intervencije, u kojima vatrogasci spasavaju životinje, nisu rijetke.

Tako su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka 8. maja imali dvije intervencije u kojima su spasavali život mačke.

Vatrogasci u Banjaluci spasavali su 18. juna 2026. godine pticu iz šahta, dok je u 15.10 uslijedila tehnička intervencija, spasavanje psa, u Ulici braće Jugovića.

Tehnička intervencija zabilježena je i u 18.20 u Gundulićevoj ulici, a odnosi se na spasavanje ptice iz šahta.