Đajić: Amandmanom ćemo tražiti da svi penzioneri dobiju po 100 KM

BANJALUKA - SNSD će uložiti amandman na prijedlog budžeta grada Banjaluka za 2022. godinu kojim će traži da se svim penzionerima u Banjaluci isplati jednokratna novčana pomoć od po 100 KM, potvrdio je predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić.

On kaže da su se na ovaj korak odlučili zato što penzioneri spadaju u najugroženiju populaciju.

"Imajući u vidu njihov ekonomski status i potrebe predložićemo da se svim penzionerima u gradu dodijeli pomoć od po 100 KM", rekao je Đajić.

On je dodao da je ovo samo jedan od amandmana, koji će se naći na zajedničkoj listi amandmana, koje će uputiti partije koje su dio većine u Skupštini grada.

"Biće još amandmana na prijedlog budžeta za iduću godinu, koji su usmjereni na unapređenje grada", rekao je Đajić za "Srpskainfo".

On je naveo da je danas održan sastanak partija većine u Skupštini grada -SNSD-a, SP-a, Demosa i Ujedinjene Srpske na kojem je razmatran budžet koji iznosi 166 miliona KM.

"To su ogromna sredstva i sa tim novcem se može napraviti grad najboljim i najljepšim, ali to gradonačelnik neće uraditi, jer ne zna raditi. To je pokazala ova godina koja je propala", zaključio je Đajić.