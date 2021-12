Đajić: Stanivuković ne zna da radi, zaustavio Banjaluku u razvoju

PRIJEDOR - Predsjednik banjalučkog odbora SNSD Vlado Đajić ocijenio je danas da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ne zna da radi svoj posao i da će grad i nakon usvajanja rebalansa lokalnog budžeta biti zaustavljen u razvoju.

Đajić je naveo da je SNSD principijelna partija, da rade ozbiljno i odgovorno i da su zbog toga juče napustili sjednicu Skupštine grada Banjaluka jer nije ispoštovana odluka o isplati za porodilje.

"Katastrofalno je ono što je bilo vidljivo na samoj skupštini da je Stanivuković opet slagao i nas i porodilje i djecu. Najžalosnije i najstrašnije je što je od 1.760 porodilja isplatio samo 202, što je bio razlog zbog kojeg su odbornici SNSD izašli sa sjednice", rekao je Đajić novinarima u Prijedoru.

Prema njegovim riječima, SNSD je principijelan i želi da se realizuje isplata porodiljama.

"On (Stanivuković) je dobio rebalans i očekujemo sada da od Banjaluke napravi Kaliforniju, kako stalno govori, ali narod će opet vidjeti da on ne zna da radi, da je njegov tim katastrofalan i da će Banjaluka opet biti zaustavljena u svom razvoju. Dok mi to ne uzmemo u svoje ruke, nema tu dobre budućnosti za Banjaluku", ocijenio je Đajić.