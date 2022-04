Dobijena građevinska dozvola za most u Česmi

BANJALUKA - Grad je preduzeo sve iz svoje nadležnosti kako bi mještani Česme nakon osam godina čekanja dobili most, koji je od velikog značaja za građane tog dijela grada, ali i cijele Banjaluke.

"Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, sva projektna dokumentacija, idejno rješenje i dobijena je građevinska dozvola za most. Dakle, Grad je sve ekspresno uradio što je do njega i sve je spremno za gradnju mosta", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković koji je danas predstavio projekat gradnje mosta mještanima, te pozvao preduzeće "Putevi Republike Srpske" da što prije raspišu javnu nabavku za izbor izvođača radova.

Kako je kazao, iz budžeta su izdvojena i značajna sredstva za ovaj projekat - 1,5 miliona KM za potrebnu dokumentaciju, te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

"Zvanično, mještanima Česme i Kumsala danas možemo da kažemo da još ostaje raspisivanje tendera, koji treba da sprovedu "Putevi Republike Srpske". Taj postupak prosječno traje oko dva mjeseca, koliko cijenimo da Putevi mogu odraditi svoj dio posla, i u ljeto je pravo vrijeme da počne gradnja mosta, nakon osam godina od poplava kada je raniji most srušen", kazao je gradonačelnik.

Naglasio je da je ovo veoma važan dan i novo poglavalje u razvoju, ne samo mjesnih zajednica iz tog dijela Banjaluke, nego generalno grada.

"Most mijenja sliku, mijenja saobraćajnu i putnu infrastrukturu i to je jedan od najozbiljnijih projekata u vezi s kojim smo imali i velike izazove", kazao je on, pojasnivši da su prethodno rješenje i idejni projekat promijenjeni jer se željelo da rješenje bude i arhitektonski lijepo.

"Tražili smo novi izgled dijela ispod mosta, novu rasvjetu i da jednostavno da most bude takav da budemo ponosni, kako na samu infrastrukturu tako i na izgled", istakao je gradonačelnik.

Najavio je da će dodatno biti uređen dio od postojećeg do budućeg mosta u Česmi, na način da će obalom duž rijeka biti urađeno moderno šetalište i prostor za rekreaciju čime će taj dio grada dobiti novi ambijent.

Predsjednik Savjeta MZ Česma Rade Radonjić kazao je da su mještani ovog dijela Banjaluke dugo godina čekali rješenje ovog velikog problema.

"Dolaskom nove administracije pokrenulo se sve naprijed i evo sada je sve uspješno završeno i gradnja mosta u našem naselju može da počne", kazao je on.