Dom omladine u Banjaluci postaje "dragstor za mlade"

Prioritet Gradske uprave je da počnemo sa reformom Doma omladine, u kojem će svi mladi imati mjesto, potvrdio je za "Nezavisne" gradonačelnik Draško Stanivuković.

Prema njegovim riječima, ideja je da Dom omladine postane "dragstor za mlade", odnosno alternativna scena koja će imati sva dopuštenja da kritikuje i predlaže sve ono što je potrebno.

"Plan je da to bude korektivni faktor, te da ima kritički pristup, kako prema gradonačelniku i Gradskoj upravi, tako i prema bilo čemu što mladi žele, da bude potpuna sloboda", kazao je Stanivuković.

Istakao je da već postoji nekoliko koncepata budućeg modaliteta rada Doma omladine.

"Ideja je da on postane maksimalno samoodrživ, da ima kafeteriju u kojoj bi skoro svaki dan goste služili mladi sa Daunovim sindromom koji su za to obučeni. Cilj je da u sklopu Doma omladine imamo one stvari koje ne možete pronaći ni na jednom drugom mjestu u gradu", pojasnio je Stanivuković.

Naglasio je da bi ispred ovog objekta bio humanitarni parking koji je ranije najavljen, čiji bi prihod od naplate išao u humanitarne svrhe.

"Krov na Domu omladine, koji je renoviran u toku prošle godine, takođe moramo maksimalno iskoristiti. Mi već razgovaramo sa nevladinim organizacijama i svima koji su zainteresovani za ovakav koncept kako bi mladi imali mjesto na kojem će svoje mogućnosti najbolje iskazati", rekao je Stanivuković.

Dodao je da se eventualno razmišlja i o sceni spolja, odnosno oko Doma omladine.

"Kroz javne pozive želimo to u potpunosti da prepustimo mladim ljudima. Ono što ne želimo jeste da to bude po principu 'sve aktivnosti dolaze spolja'. Treba iznutra da radimo, odnosno da mladi ljudi koji direktno upravljaju projektima organizuju mnoga dešavanja i aktivnosti u prostorijama Doma. Smatramo da ovako nešto veoma nedostaje gradu", objasnio je Stanivuković.

Na pitanje kada bi mogla biti potpuno urađena reforma Doma omladine, Stanivuković odgovara da ona sadrži četiri ili pet koraka koji se moraju realizovati.

"Potpuna realizacija bi se mogla očekivati na ljeto naredne godine, ali do ljeta ove ćemo već završiti dva ili tri koraka i ovaj koncept će već jednim dijelom moći funkcionisati", zaključio je Stanivuković.