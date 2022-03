Draško Stanivuković odnio poziv za sastanak Željki Cvijanović

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivukoviće je danas lično odnio poziv za sastanak Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske.

"Jedanaest poziva sam uputio predsjednici Republike Srpske i predsjedniku Vlade RS da se sastanemo i nismo imali nijedan odgovor za godinu i dva mjeseca. Zbog toga sam pozvao s ključne ljude koji vode odjeljenja da se prošetamo do palate predsjednika", rekao je Stanivuković.

On je odmah nakon pres-konferencije to i uradio, te su zajedno prošetali do Palate predsjednice kako bi uručio ovaj poziv.