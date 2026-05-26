Ekonomisti maturirali, bilans uspjeha jedne generacije ispisan osmijesima i elegancijom (FOTO)

U sjaju mladosti, elegancije i osmijeha koji će obilježiti jedno nezaboravno veče, maturanti Ekonomske škole će, nakon okupljanje u 19 časova i defilea, te uz proslavu u Hotelu Bosna, svečano zatvoriti jedno poglavlje života i zakoračiti u nove snove i izazove.

Na kraju školovanja, učenici su podijelili svoje utiske, uspomene i planove za budućnost, a njihovi odgovori pokazuju mješavinu emocija – od uzbuđenja i sreće do nostalgije i blage nervoze zbog promjena koje dolaze.

„Osjećam se uzbuđeno i u isto vrijeme nervozno. Najviše ću pamtiti igranje igrica na informatici sa prijateljima. Moji planovi su upis fakulteta i pronalazak svojih budućih hobija. Nesoatajće mi društvo iz srednje škole, vjerujem da se svi tako osjećaju. Očekujem da su svi sretni što je konačno kraj. Srednja škola brzo prolazi, tako da preporučujem svim novim generacijama da se ne stresiraju puno i da provedu što više vremena sa svojim prijateljima”, Marija Kajkut, marurantica ekonomske škole.

Slične emocije dijeli i Nikolina Vesić, koja kroz svoje odgovore naglašava i lijepe trenutke provedene u školi, ali i važne životne korake koji je čekaju.

„Osjećam se odlično. Nedostajaće mi najviše kafe i društvo, a najviše ću pamtiti profesoa fizičkog. Planiram upisati fakultet. Večeras očekujem legendarnu i neponovljivu zabavu. Budućim generacijama preporučujem da ne propuštaju ekskurziju i maturske žurke“, Nikolina Vesić, maturantica Ekonomske škole.

Ana Pezerović, marurantica Ekonomske škole se takođe osvrnula na jednostavne, ali drage školske trenutke i planove za budućnost.

„Osjećam se super. Najviše ću pamtiti kafe i slobodne časove. Planiram upisati fakultet. Nedostajace mi drugarii mnogo. Očekujem večeras odličnu atmosferu. Budućim grneracijama želim reći dite na ekskurziju“,Ana Pezerović, maturantica Ekonomske škole.

Ni Kristina Adžić, maturantica Ekonomske škole, ne krije oduševljenje ovim, za nju posebnim, danom.

Kako ona kaže, društvo škola i profesori će joj mnogo nedostajati.

“Ovo je jedna prekretnica u mom životu, jedno poglavlje se zatvara a drugo otvara. Ima mnogo planova za dalje a jedan od njih je da upišem fakultet. Završila sam Ekonomsku školu pa planiram dalje to i nastaviti, dakle želim upisati Ekonomski fakultet”, kazala je ona za Nezavisne.

Njihove izjave jasno pokazuju koliko su školski dani ispunjeni malim, ali značajnim uspomenama koje ostaju dugo u sjećanju, kao i koliko je važan prelazak u novo životno poglavlje koje ih očekuje.