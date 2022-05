Grad Banjaluka uklanja Zid smrti sa privatnog posjeda jer je "ružan"

BANJALUKA - U dvorištu porodice Vukadinović u Banjaluci jutros su se okupili brojni građani i mirnim protestom u njihovom dvorištu ukazali na to da Gradska uprava ne može odlučivati o tome šta će ova porodica da radi sa svojom imovinom.

Naime, rješenjem banjalučke Komunalne policije, za danas je bilo zakazano izvršenje, odnosno uklanjanje Zida smrti "Božo Vukadinović", vozila i drugih stvari ove porodice koje u njihovom dvorištu stoje decenijama, međutim komunalni policajci se nisu pojavili.

Kako "Nezavisne" saznaju, Komunalna policija je odlučila 20. aprila da ova porodica ima 15 dana da uredi dvorište kuće, odnosno da ukloni neke predmete i uređaje.

"Potrebno je ukloniti dvije kamionske prikolice, jedno kombi vozilo, jedan minibus, tri kamp prikolice i jednu manju prikolicu sa ceradom koje narušavaju uređenje i estetski izgled naselja", navodi se u zaključku komunalne policije.

Aleksandar Jokić, koji je u svojstvu građanina došao na protest da podrži porodicu Vukadinović, rekao je da odlučivanje da li je imovina koja se nalazi na privatnom vlasništvu estetski podobna da tu ostane predstavlja opasan presedan od strane grada Banjaluka.

"U ovom slučaju životi, zdravlje i sigurnost građana nisu ugroženi, već je samo u pitanju estetski doživljaj. To ne može biti kriterijum nasilnog uklanjanja privatne imovine, a naše pravo ne može stati na granici tuđeg ukusa", naglasio je Jokić.

Dodao je da svako ima pravo da radi sa svojom privatnom imovinom šta god hoće, dok god ne ugrožava druge.

Smiljana Moravac-Babić, pravni zastupnik Silvane Vukadinović, kazala je da su pokretne stvari vlasništvo ove porodice i služe za obavljanje njene registrovane djelatnosti.

"Procjena grada je da njihovo vlasništvo ne zadovoljava estetski izgled grada, te da se trebaju ukloniti vozila kako bi se poboljšao izgled. Mi tako ne smatramo i uvijek sam se žalila na takve odluke. Bila su i ranije obećanja Gradske uprave da će odustati od uklanjanja, ali izgleda da su uporni. Silvani sam rekla da to malo uredi i to je učinjeno i ne znam zašto se onda to ponovo aktuelizuje", naglasila je Moravac - Babić.

Prema njenim riječima, od Silvane Vukadinović je traženo da plaća 100 KM mjesečno po vozilu koje drži u svom vlasništvu, što je izvan njenih mogućnosti.

"Grad smatra da to treba ukloniti, mi smatramo da ne treba. Da sam bila u Banjaluci i ja bih se danas okupila sa narodom kako bi pružila podršku Silvani. Bilo bi najbolje kada bi došlo do kompromisa, da obe strane budu zadovoljne, da se to malo više uredi, i da grad bude zadovoljan kako to ne bi bilo uklonjeno", zaključila je Moravac – Babić.

Sa druge strane, iz Gradske uprava Banjaluka su za "Nezavisne" rekli da su vlasnici ove parcele zamoljeni da prikolice premjeste na drugu lokaciju, kako bi ovaj prostor izgledao preglednije i urednije.

"Ponudili smo i javnu površinu u drugom dijelu grada gdje bi ova oprema i pomenute prikolice mogle da budu skladištene na sigurnom. Nećemo 'sjeći preko koljena' niti donositi brzoplete odluke. Zajednički interes je da imamo uređen i lijep grad u kojem se znaju i poštuju elementarna pravila. U tom smislu, apelujemo na sve naše sugrađane da svojim jednostranim potezima ne narušavaju izgled naše zajedničke kuće, jer niti u jednom evropskom gradu nije dozvoljen voluntarizam kad je riječ o izgledu objekata i dvorišta, već upravo suprotno-propisana su jasna pravila kako i šta može da se gradi, postavlja i izgleda. Vrata gradske administracije su uvijek otvorena za sve građane za otvoren i iskren dijalog kad je riječ o izgledu našeg grada", naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Dodali su da nisu uklonili Zid smrti, već su prikolice koje su se nalazile na ovoj parceli odvezli vlasnici u saradnji sa Komunalnom policijom, na osnovu izdatog rješenja.

"Postoji volja da se ovaj dio grada uredi, ali ništa se neće raditi nasilnim putem. Naslijedili smo brojne infrastrukturne probleme koji traju godinama, pa i decenijama i odlučili smo da preuzmemo odgovornost i realizujemo kapitalno važnu odluku", istakli su iz Gradske uprave Banjaluka.