Grmuša i Mijić zaratili zbog vreće pijeska

BANJALUKA - Vreća sa pijeskom koja se nalazila u jednom gradskom autobusu posvađala je Dejana Mijića, direktora "Autoprevoza", u čijem je vozilu bila ova vreća, i Milka Grmušu, odbornika PDP-a u Skupštini grada.

Naime, Grmuša je prije nekoliko dana na društvenim mrežama postavio fotografiju vreće sa pijeskom u autobusu na liniji 17, za koju mu je sugrađanin koji je poslao ovu sliku rekao da ta vreća "mijenja" neispravne amortizere.

On za "Nezavisne novine" ističe da je nakon što je obaviješten od strane građana da se na jednoj liniji gradskog prevoza u kojem se nalaze putnici, nalazi i vreća za pijesak, koja nije na bilo koji način fizički odvojena od putnika, zatražio od nadležnih organa da reaguju i spriječe bezbjednosne probleme koji mogu nastati.

"Nakon toga mi je direktor jednog prevoznika na društvenim mrežama odgovorio da su vreća za pijesak i lopata obavezni dio zimske opreme i da moraju biti u autobusu u zimskom periodu. Vreća sa pijeskom i lopata nisu dio obavezne zimske opreme u autobusima, i to od kraja mjeseca decembra 2020. godine kad je na pravnu snagu stupio Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima", naveo je Grmuša.

Prema njegovim riječima, navedenim Pravilnikom je stavljen van snage Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima, a kojim aktom iz 2007. godine je bilo propisano da su vreća sa pijeskom i lopata dio opreme u zimskim uslovima za autobuse.

"Novim Pravilnikom je propisano i da je posjedovanje zimske opreme obavezno u periodu od 1. novembra do 1. aprila, dok je ranijim pravilnikom bilo propisano da taj period traje od 15. novembra do 15. aprila. Samim tim, usljed očiglednog nepoznavanja važeće pravne regulative postoji ozbiljan rizik da autobusi u javnom prevozu na području grada uopšte nemaju bilo kakvu zimsku opremu u prvih petnaest dana novembra, a što dovodi u ozbiljan rizik ne samo za putnike, nego i sve učesnike u saobraćaju", naglasio je Grmuša.

Sa druge strane, Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza", kazao je za "Nezavisne novine" da je Grmuša u pravu oko jedne stvari, a to je da vreća sa pijeskom nije potrebna da bude u autobusima od 2020. godine.

"Došlo je do izuzeća gradskih autobusa da imaju vreće sa pijeskom, ali je ostala obaveza da kada to zahtjevaju uslovi na putu, tu opremu imaju u vozilu. U pomenutom vozilu je ubačena vreća sa pijeskom protiv proklizavanja, jer ovaj autobus saobraća na liniji broj 17, odnosno prema UKC RS, i to na saobraćajnici koja prilikom posljednjih padavina nije dobro očišćena", pojasnio je Mijić.

Dodao je da su priče da je "vreća sa pijeskom tu da bi mijenjala amortizere" obične gluposti.

"Možda bi trebalo više da se priča o tome što nisu dobro očišćeni putevi, pa mi moramo nositi ovu opremu, a ne da se ovo potencira. U vrijeme kada je zimski period, mi imamo tu opremu na nekim linijama i zbog toga što na mnogim pravcima ne postoje okretišta za autobuse i naši vozači su prisiljeni da se okreću na raznim mjestima, pa tako i na liniji 17 na Paprikovcu, i to je jedini razlog, a ne ovakve gluposti da kao mijenja amortizere", zaključio je Mijić.