I sljedeće sedmice "Otvorena vrata" za vakcinisanje u Banjaluci

BANJALUKA - Građani Banjaluke će se i naredne sedmice moći, bez prethodne najave, vakcinisati protiv virusa korona na punktu u novoizgrađenom objektu u naselju Petrićevac.

Iz Doma zdravlja navode da će se u ponedjeljak u okviru "Otvorenih vrata" građani moći vakcinisati prvom dozom fajzer vakcine, i to u periodu od 9:30 do 16 časova, a prema Planu vakcinacije predviđeno je 210 prvih doza vakcine fajzer.

U utorak se organizuju "Otvorena vrata" za prvu dozu sinofarm vakcine od 12 do 16 časova, dok će u subotu od 11 do 15 časova građani moći primiti prvu dozu sputnik V i astrazeneka vakcina.

Dodaju da će se u srijedu, četvrtak i petak vršiti revakcinacija građana na punktu za vakcinaciju u objektu Mjesne zajednice u Petrićevcu.

Građani će, navode, biti obaviješteni telefonom o terminu revakcinacije.

"U periodu od 15. do 19. novembra, od devet do 16 časova i 20. novembra, od devet do 15 časova, na vakcinalnom puktu u naselju Petrićevac građani će moći primiti vakcinu sputnik V, I komponentu kao prvu ili buster dozu bez naručivanja", saopštili su iz Doma zdravlja.

Raspored rada punktova za vakcinaciju u ambulantama porodične medicine za period od 15. do 19. novembra:

- 15. novembar - ambulante: Piskavica, Verići, Potkozarje, Dragočaj, Lauš;

- 16. novembar - ambulante: Vrbanja, Zalužani, Mišin Han i Lazarevo;

- 17. novembar - ambulante: Srpske toplice, Karanovac, Krupa na Vrbasu, Bočac i Obilićevo;

- 18. novembar - ambulante: Goleši, Kola, Agino Selo i Poliklinika;

- 19. novembar - ambulante: Borkovići, Bronzani Majdan, Stričići i Borik (Platonova ulica).