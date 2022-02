Ilić: Izbori u mjesnim zajednicama dobar test za oktobar

BANJALUKA - Izbori u mjesnim zajednicama bili su dobar test za oktobar i parlamentarne izbore, rekao je Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, gostujući u Јutarnjem program RTRS-a.

"Koalicija SNSD-a sa partnerima je ostvarila vrhunski rezultat, osvojeno je preko 75 odsto mjesnih zajednica, što je iznad i naših optimističkih očekivanja. Po izlaznosti vidimo koliki je značaj sve imalo, jer je glasalo 44.000 ljudi", naglasio je Ilić.

Naglasio je da su izbori pokazali jasan stav građana o tome ko danas vodi grad.

"Građani su pokazali u koga imaju, odnosno nemaju povjerenje. Pokazali su jasan stav prema radu gradonačelnika. To je bio poraz Draška Stanivukovića, ma kako on reagovao, pričao. Da li će podnijeti ostavku ili ne, ili će skupštinska većina odlučiti o njegovom opozivu, to su ozbiljne stvari o kojima će se raspravljati na najvišim stranačkim organima", istakao je Ilić za RTRS.

On je kao dobar primjer pobjede SNSD-a naveo Mjesnu zajednicu Starčevicu.

"Od 11 ponuđenih imena, svih 11 sa liste je prošlo iz naše koalicije, i ako znamo da iz tog dijela grada dolazi i kandidat za predsjednika na predstrojećim izborima ЈelenaTrivić, onda znamo kakav smo rezultat ostvarili", poručio je Ilić.