Jelke već od pet KM, a novogodišnji ukrasi od marke

BANJALUKA - Novogodišnji nakit i jelke već su ispunili police tržnih centara i drugih trgovina u Banjaluci, a većina građana, koje je zahvatilo praznično raspoloženje, uveliko se priprema za predstojeće praznike.

Ove godine je za novogodišnje dekoracije potrebno izdvojiti nešto više novca nego ranije, potvrdili su za "Nezavisne" iz tržnih centara u Banjaluci.

Na "Tržnici" su novogodišnji ukrasi već izloženi, a, kako navode, cijena nove robe biće nešto viša zbog troškova uvoza.

"I dalje imamo stare zalihe, čija je cijena ista kao i prošle godine", kazali su iz "Tržnice" te dodaju da su cijene pristupačne, kao i da se jelke mogu naći već za pet KM.

"Imamo jelke od metar i po koje koštaju već od pet KM, a veći borovi se mogu naći za 250 KM", kazali su iz Tržnice za "Nezavisne".

Dodali su da su građani već krenuli s novogodišnjom kupovinom.

"Najviše se prodaju ukrasne figurice, borovi, kao i stolnjaci i sve što je potrebno za trpezu za predstojeće praznike", rekli su iz "Tržnice".

Iz "Tropic centra" navode da se od prošle sedmice u njihovim radnjama može pronaći dio prazničnih artikala, a da narednih dana očekuju kompletiranje ovogodišnjeg asortiman novogodišnjih ukrasa.

"Cijene novogodišnjih ukrasa su se kretale u skladu s dešavanjima i cijenama na svjetskom tržištu. Jelke ove godine koštaju od 30 KM pa naviše, u zavisnosti od veličine, broja grana i kvaliteta. Kada su u pitanju novogodišnji ukrasi, cijene idu od jedne KM, dok su najjeftinije lampica pet KM", kazali su iz "Tropica".

Dodaju da, iako je počela potražnja za novogodišnjim ukrasima, tek u narednim danima i nedjeljama očekuju povećanje prodaje.

I iz tržnog centra "Verno" su potvrdili za "Nezavisne" da uskoro očekuju da im stigne potpun novogodišnji asortiman, koji će biti skuplji zbog više cijene nabavke. Navode da raspoložu s kvalitetnim nakitom iz Nizozemske, koji je zbog kvaliteta malo skuplji.

"Može se naći jeftinijeg i skupljeg nakita. Pojedinačne dekorativne kugle za jelku se mogu naći od tri do 7,5 KM, kolika je cijena staklene kugle", kazali su iz "Verna".

Dodali su da jelka od 60 cm košta 6,90 KM, dok je najskuplja 465 KM, a visoka je tri metra.

Iz "Centruma" navode da jelke koštaju od 40 KM pa naviše te objašnjavaju da na cijenu utiče njihova dimenzija, gustina i broj grana.

"Mi svake godine proširujemo naš asortiman i poznati smo po tome što imamo najveći izbor novogodišnjeg nakita, jelki i dekoracija", kazali su iz "Centruma".

Ističu da su građani već krenuli u kupovinu i da ove godine vlada veliko interesovanje za snježnim bijelim jelkama, koje koštaju od 99,95 do 849 KM.

Velika zainteresovanost je, dodaju, i za ukrasnim kuglama u puderroze i mint boji, a jedna košta 2,99 KM, dok je za paket od 16 kugli potrebno izdvojiti 31,95 KM.

Iz "Jumba" su kazali da je sezona prodaje nakita počela u novembru te da im se kupci vraćaju svake godine kako bi proširili svoj asortiman. "Kupci su željni dekoracija jer svi vole praznično raspoloženje", kazali su iz "Jumba".

Navode da im je praznični asortiman proširen te da su neke stvari poskupjele, dok su druge pojeftinile.

"Asortiman nam je ove godine osvježen u odnosu na ranije godine, a to se odražava na prodaju, što potvrđuje i veliki broj kupaca", kazali su iz "Jumba". Jelke kod njih koštaju od 20 do 200 KM, a cijena svjećica se kreće od tri pa do 60 KM.