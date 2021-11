Kondić: Banjaluka ne zaboravlja

BANJALUKA - Povodom obilježavanja dana oslobođenja Banjaluke u prvom svjetskom ratu, predsjednik Gradskog odbora Banja Luka SPS i odbornik u skupštini Grada Saša Kondić položio je vijenac na spomen-obilježje žrtvama "Veleizdajničkog procesa" na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci.

On je tom prilikom istakao da Banjaluka nikad neće zaboraviti one koji su se žrtvovali za slobodu.

"Pravo svakog naroda je da brani svoju slobodu, a Srbi su to često bili primoravani da rade. Primjer 'Veleizdajničkog procesa' koji se vodio u period od novembra 1915. do marta 1916. godine protiv 156 Banjalučana samo potvrđuje prethodno. Banjaluka i srpski narod ne smije da zaboravi njihovu žrtvu i upravo je to razlog zbog koga svake godine ovdje treba da se okupimo u velikom broju i još jednom da kažemo hvala za sve što su uradili", poručio je Kondić.