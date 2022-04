Kresojević: Direktor ZIBL-a smijenjen zbog lošeg poslovanja

​BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković smijenio je juče Milovana Štrpca, direktora Zavoda za izgradnju (ZIBL) sa ove pozicije, i to zbog neusvajanja Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu, potvrdio je za "Nezavisne" Bojan Kresojević, gradski menadžer.

"Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu nije usvojen, na osnovu čega je razriješen direktor. Nelikvidno poslovanje i nerješavanje brojnih afera ZIBL-a iz prethodnog perioda su razlog za razrješenje", kazao je Kresojević.

Podsjećamo, Štrbac je na ovo mjesto došao 2018. godine, nakon što je Velimir Kukobat napustio direktorsku fotelju.

ZIBL, koji je u većinskom vlasništvu grada, duže vrijeme se suočava sa finansijskim problemima, radnici su štrajkovali, zbog neisplaćivanja plata i tužili preduzeće, a direktori su se smijenjivali.

Kako su ranije pisali mediji, ZIBL je 2020. godinu završio sa gubitkom od 162.127 KM, što je bilo poboljšanje u odnosu na poslovanje u 2019. godini, kada su bili u minusu od 449.058 KM, ali je ipak Skupština akcionara odbila njihove izvještaje.

Tada je Bojan Kresojević, koji je bio na poziciji predsjednika Komisije za koorporativno upravljanje grada kazao da su izvještaji ZIBL-a detaljno analizirani, te da je Skupština pružila podršku direktoru preduzeća tako što je usvojila Program rada za tu godinu.

On je, kako su tada prenijeli mediji, rekao da je situacija u kojoj se ZIBL finansijski nalazi i negativno poslovanje takvo da su oni ocjenili da je to neprihvatljivo, a imajući u vidu da je to situacija koju je direktor naslijedio, ali su ipak smatrali da nije prihvatljivo da finansijski rezultat bude takav kakav jeste.

U revizorskom izvještaju svojevremeno je, prenose mediji, istaknuto da ovo akcionarsko društvo ima neizmirene obaveze prema gradu u iznosu od 60.000 KM.

Ovo je samo jedna u nizu smjena direktora gradskih preduzeća, a Stanivuković je ranije Zorana Popovića, sad već bivšeg direktora "Vodovoda".

On je tom prilikom naglasio da će da "odleprša" i bude smijenjen svaki direktor koji bude zloupotrebljavao svoj položaj i koji se bude rukovodio sa svim javnim nabavkama.

Stanivuković je ranije smijenio i Mladena Ćućuna, šefa Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice.