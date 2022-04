Mališani u banjalučkim vrtićima od petka bi mogli ostati bez hrane

BANJALUKA - Djeca koja idu u javne vrtiće u Banjaluci bi od petka 08. aprila mogli ostati bez hrane koju inače imaju, potvrdila je za "Nezavisne novine" Jelena Kurtinović, direktorica Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Ona je istakla da je razlog toga što je dobavljač koji isporučuje namirnice za pripremu dječjih obroka dostavio zahtjev za potpisavanje aneksa ugovora, u kojem je obrazložio da po cijenama koje su definisane trenutnim ugovorom ne može isporučivati robu.

Kurtinovićeva je, kako kaže, dobila poziv da ni u petak neće dobiti namirnice za pripremu obroka, tako da je sve dodatno zakomplikovano.

"Dobavljač nas je obavijestio da će robu po dosadašnjim cijenama isporučivati najkasnije do petka, 8. aprila. Odobreni budžet za nabavku namirnica za pripremu dječjih oborka je nedovoljan da podrži povećanje cijena na tržištu, a dodatna otežavajuća okolnost je da nije imenovan novi Upravni odbor", istakla je Kurtinovićeva.

Kako kaže, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju jasno su propisane nadležnosti direktora i upravnog odbora u predškolskim javnim ustanovama u Republici Srpskoj.

"Po dobijanju ovog zahtjeva dobavljača pismeno smo se obratili 31. marta osnivaču, gradu Banjaluka u pokušaju rješavanja novonastalog problema. Sa današnjim danom od osnivača nismo dobili povratnu informaciju", rekla je ona.

Dodaje da je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju jasno definisano da direktne i indirektne troškove ishrane u predškolskoj ustanovi plaćaju roditelji, a sredstva roditelja se uplaćuju na račun javnih prihoda grada Banjaluka.

"Očekujemo i apelujemo na grad da ovaj problem riješi najkasnije do 8. aprila. Ukoliko se ovaj problem ne riješi do tada, djeca od petka 8. aprila neće imati obroke u vrtićima, a to je scenario koji u Banjaluci niko ne želi", naglasila je Kurtinovićeva.